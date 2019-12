Novetats en els Premis Iturbi de Diputació de València

Print This Post

La diputada dels Premi Iturbi, Glòria Tello, ha presentat hui les novetats del Concurs Internacional de Piano de València Iturbi, una edició renovada dels premis que per primera vegada comptarà amb la Direcció Artística i Presidència del jurat, del prestigiós concertista internacional Joaquín Achúcarro, així com d’un Comité Assessor format pels pianistes Emma Jiménez, Josu de Solaun, Carles Marín i Óscar Oliver.

La XXI edició del Concurs Internacional de Piano de València Iturbi, organitzat per la Diputació de València des de 1981, es desenvoluparà des del 23 de juny al 3 de juliol de 2021, al Teatre Principal de València. L’Orquestra de València serà la formació que intervinga en les dues fases finals del concurs

El Premi Iturbi comptarà, a més, amb una altra novetat com és la creació de la figura d’un compositor resident, Òscar Colomina, que serà l’encarregat d’escriure una obra comissariada expressament per a aquesta nova edició, i que serà interpretada de manera obligatòria per tots els participants que arriben a la segona prova