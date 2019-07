Joan Ribó i Rafael Climent coincidixen en la necessitat de resoldre com més prompte millor l’aspecte del finançament i el deute de la institució firal

Connect on Linked in

El funcionament de Fira València «des d’una perspectiva de funció pública i amb un control majoritàriament públic» i l’impuls a l’autoconsum energètic per part de comunitats de veïns que puguen instal·lar sistemes d’energia fotovoltaica per a usos comuns, han sigut els dos assumptes principals que han abordat este matí l’alcalde de València, Joan Ribó, i el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, en la trobada que han mantingut a l’Ajuntament. En finalitzar tots dos han ressaltat la «total sintonia» sobre les dues qüestions.



Ribó ha agraït la visita del Conseller Rafael Climent en l’inici d’una nova etapa tant a l’Ajuntament com en la Generalitat, i ha contat que, a més del contingut de cordialitat protocol·lària i de presa de contacte, «s’han abordat dos temes que competeixen a l’Ajuntament i la Conselleria d’Economia Productiva: Fira València i la possibilitat d’impulsar l’autoconsum energètic en comunitats de veïns»



Respecte a la institució firal valenciana, l’alcalde de València ha celebrat «l’acord que tenim l’Ajuntament i la Conselleria d’Economia amb un plantejament fonamental: la Fira està funcionant ja, i esta afirmació la recolzen els números, però Fira València ha de millorar eixe funcionament des d’una perspectiva de funció pública i amb un control majoritàriament públic. Estem d’acord en això i també en què hem de fer un pas més per a acabar de resoldre l’aspecte del finançament i l’assumpció dels deutes».



Rafael Climent ha agraït a l’alcalde de València l’oportunitat de poder departir i compartir, «de marcar línies clares de cara al que volem que siga Fira València i el model al qual aspirem per al seu futur, i la veritat és que estem alineats en una perfecta conjunció». S’ha referit als esforços per a «tirar avant Fira València, els dos últims anys amb números positius, i ara el que cal posar sobre la taula és un model de control públic en el qual d’una banda podria haver-hi un operador que s’encarregara d’esdeveniments i un altre de fires». Per a portar avant eixe model definitiu «que siga el més productiu per a l’economia valenciana» – ha afegit- «necessitem tancar d’una vegada per sempre el decret llei per a l’assumpció del deute».

ENERGIA FOTOVOLTAICA



«A l’Ajuntament tenim des de fa temps la idea potenciar una línia de treball en el sentit que les comunitats de veïns puguen instal·lar a les terrasses un sistema d’energia fotovoltaica per a utilitzar-lo en els servicis comuns. Hem estat parlant sobre la possibilitat de treballar conjuntament amb la Conselleria per a activar-la. València vol ser una ciutat sostenible i que treballe per la sostenibilitat, i una de les línies que fins ara no havíem pogut posar en marxa és la de l’energia fotovoltaica. Ara que ja es pot treballarem conjuntament», ha afirmat l’alcalde, Joan Ribó, que s’ha referit al decret autonòmic que obri la possibilitat de l’autoconsum energètic.



Rafael Climent ha donat suport a la idea plantejada per l’alcalde Joan Ribó. «Després d’una legislatura nadant a contra corrent respecte als decrets del Govern Central, el decret de 5 d’octubre obri la possibilitat d’autoconsum compartit, que les comunitats de veïns de la ciutat de València puguen instal·lar plaques fotovoltaiques que contribuïsquen a abocar menys CO2 a l’atmosfera i al mateix temps a obtindre un estalvi econòmic. Cooperarem per a millorar la vida de la gent i fer de València la ciutat sostenible per la qual en el passat mandat va començar a treballar l’alcalde i el seu equip de govern».



MOBILITAT I CONTAMINACIÓ



«¿Per què es contamina l’aire d’una ciutat?: pels cotxes, eixa contaminació està relacionada amb la mobilitat en un percentatge altíssim», ha respost l’alcalde de València, Joan Ribó, a la pregunta d’un periodista sobre la delegació de competències en matèria de contaminació de l’aire i acústica, i també de platges, en el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. «Ens semblava molt important unificar les dos coses: la mobilitat i el disposar d’un aire cada vegada més net, dos aspectes que estan vinculats, com ho està també la contaminació acústica, i resulta que eixes competències estan en un servei on també estan les de platges. Per tant és raonable que depenguen de Giuseppe Grezzi».