Obert el termini de presentació dels premis Beatriu Civera de relats curts per la igualtat

Connect on Linked in

El termini de presentació de la cinquena edició dels premis Beatriu Civera de relats curts per la igualtat s’ha obert fins el pròxim 31 de maig. Hi ha una modalitat per a joves i una altra per a adults, amb un premi de 1.375 euros per a cadascuna d’elles. Podrà concórrer qualsevol persona major d’edat i resident en un municipi valencià, així com grups i associacions valencianes. L’objecte del certamen impulsat des de la Regidoria d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI és la redacció d’un text breu, original, inèdit i no guardonat en concursos anteriors amb un contingut que tracte sobre la superació dels estereotips assignats a les dones i el seu empoderament, la seua visibilització i els obstacles que s’hi troben en la seua trajectòria vital.

La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGBTI, Lucía Beamud, ha indicat que “les experiències i els moments vitals que vivim les dones també marquen la nostra forma d’entendre la discriminació”. Per això, segons Beamud, “este certamen és una forma de testar la percepció en matèria d’igualtat de la gent jove, un col·lectiu moltes vegades amagat per les distintes polítiques”. L’edil ha assenyalat, a més, que estos premis “servixen per continuar pensant en el futur de la igualtat i la no discriminació i per fomentar la diversitat intrínseca que hi ha en la mateixa societat”.

L’edició dels premis Beatriu Civera té dos modalitats, una per a joves d’entre 18 i 30 anys, i una altra per a persones de més de 31 anys. S’estableix un únic premi de 1.375 euros en cada categoria. Podrà concórrer qualsevol persona major d’edat i resident en un municipi de la Comunitat Valenciana. També es podrà participar en grup o en representació d’una associació. El termini de presentació dels textos acaba el pròxim 31 de maig.