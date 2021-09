Obert el termini d’inscripció per als cursos i tallers d’igualtat de l’Ajuntament de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament rep també una subvenció del Ministeri d’Igualtat, que destinarà a l’atenció psicològica a les víctimes de la violència masclista i a campanyes de prevenció

L’Espai Dones i Igualtat ha obert el termini per a inscriure’s als cursos i tallers de formació en matèria d’igualtat corresponents a l’últim trimestre d’enguany. Enguany s’ofereixen tallers d’història del feminisme, autoestima, empoderament i sororitat, sexualitat, dansa, teatre, mindfulness i llenguatge no sexista. El termini d’inscripció està obert fins al pròxim 27 de setembre en els registres municipals, en la seu electrònica municipal, en l’Espai Dones i Igualtat i en la Unitat d’Igualtat del Marítim. La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, informa que “els tallers d’empoderament a les dones, especialment a les que pateixen o han patit violència masclista, s’hi voran augmentats tant en el nombre de cursos com en el seu pressupost”.

Beamud explica que “des de l’Ajuntament de València i des del govern de Joan Ribó tenim molt clar que València ha de ser una ciutat completament igualitària”. En este sentit, la regidora avança que el consistori “augmentarà els treballs destinats sobretot a la prevenció de la violència, una tasca fonamental i a la qual anem a destinar tot el que estiga en la nostra mà”. Per eixe motiu, segons la regidora, “anem a augmentar també els tallers didàctics als centres educatius i als instituts”.

Programació de 2021

Les persones interessades a inscriure’s als tallers de l’Espai Dones i Igualtat han de ser residents a València, majors d’edat i poden inscriure’s en un màxim de tres tallers. Les activitats són completament gratuïtes i tindran lloc en l’últim trimestre d’enguany en l’Espai Dones i Igualtat (carrer del Governador Vell, 14) o en la Unitat d’Igualtat del Marítim (carrer de la Reina, 85).

Enguany s’ofereixen dos cursos sobre “Autoestima, empoderament i sororitat”, que ensenyarà les participants a conéixer-se i créixer en un context de germanor i suport mutu. El curs estarà impartit per una psicòloga, formadora i especialista en igualtat.

El 7 d’octubre comença a l’Espai Dones i Igualtat el taller “Sexualitat i creixement eròtic” que analitzarà els models sexuals apresos, les pors, les creences i les diverses vivències per aprendre a parlar d’elles amb naturalitat i obertura.

El taller de mindfulness, que es celebrarà al Marítim, mostrarà les participants com recuperar la calma i la pau interior en un context social d’estrés, ansietat o esgotament.

La programació d’enguany inclou també dos cursos de dansa i expressió corporal i un curs de teatre per a saber emprar els recursos propis i connectar-los amb la vida.

A més, les interessades en la història del moviment feminista disposen d’un taller de cultura i història del feminisme que repassarà l’evolució dels drets de les dones al llarg del temps i les figures que més han contribuït a l’avanç social.

Per últim, el taller de llenguatge no sexista ensenyarà com escriure i expressar-se de manera igualitària.

Pacte d’Estat contra la violència de gènere

Per la seua banda, el Ministeri d’Igualtat ha concedit a l’Ajuntament de València una subvenció de 156.139’87 euros per al desenvolupament de noves competències en matèria d’igualtat dins del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Beamud ha confirmat que l’Ajuntament destinarà eixa partida a “l’atenció psicològica a les dones víctimes de la violència masclista, a les seues filles i fills, i als seus familiars”. Igualment, s’invertiran en “campanyes molt específiques com és el dia contra l’explotació sexual o el tràfic s’éssers humans o per al dia 25 de novembre, el dia contra les violències masclistes”. La regidora ha explicat que “són partides que podem augmentar gràcies al pacte d’Estat contra la violència de gènere, uns diners que ja veníem rebent en anys anteriors”.