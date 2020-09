Obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a formar part de la borsa d’ocupació d’auxiliar d’ajuda a domicili de Cemef

Connect on Linked in

En el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot, http://transparencia.burjassot.org/ i en la web de Cemef, www.cemef.com, es poden consultar ja les bases per a formar part de la Borsa d’Ocupació d’auxiliar d’ajuda a domicili (SAD).

Les persones interessades a formar part de la citada bossa, tenen deu dies hàbils, des de demà 8 de setembre i fins al dilluns 21 de setembre, per a presentar les seues sol·licituds. Aquestes sol·licituds han de presentar-se, per correu electrònic, a gestiorrhh@cemef.com, adjuntant la documentació requerida en les bases en format pdf, preferiblement en un sol document, i indicant en l’assumpte del correu “SAD (Ref. CEMEF02/20)”. També pot entregar-se per correu certificat, dirigit a *Gestió RH Cemef, SLU-MP, amb la referència “SAD (Ref. *Cemef02/20)”.

En el cas de no poder presentar les sol·licituds i la documentació ni per correu electrònic ni per correu certificat, es podrà realitzar de manera presencial prèvia petició de cita telefònica, telefonant al 96 316 02 50, per a lliurament de la documentació, sempre dins del termini establit en les bases i en horari, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores per Registre d’Entrada en Cemef, en la c/ Verge dels Desemparats, 26.

En les bases s’estipulen els requisits que han de complir els interessats i les interessades a formar part de la Borsa d’Ocupació, les funcions a desenvolupar en el lloc, la titulació requerida i la documentació que cal aportar per a formar part del procés de selecció. Les proves de valoració consistiran en una valoració curricular i de l’experiència dels candidats i les candidates i una entrevista personal.

“Creem una nova borsa de treball, des de l’empresa pública CEMEF, per a, d’una banda, donar un millor servei d’atenció a la nostra ciutadania que més el necessita ja que des del SAD es proporciona ajuda a usuaris amb problemes de mobilitat, se’ls acompanya en el seu dia a dia o se’ls realitza la compra, entre moltes altres més funcions dels tècnics que componen el servei. I, a més, seguim amb el nostre objectiu de crear llocs de treball en el municipi, prioritat absoluta en la nostra gestió”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.