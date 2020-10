Obert el termini per a sol·licitar la “Ajuda Bebé” de Torrent

Connect on Linked in

La subvenció de 200 € està destinada a famílies torrentins que hagen tingut un naixement o adopció entre juliol i desembre de 2019

L’Ajuntament de Torrent ha publicat les bases reguladores de la “Ajuda Bebé 2020”; una subvenció de 200 € per a fer front a les primeres despeses del nounat o xiquet/a en adopció. Així, podran sol·licitar-les les famílies empadronades a la ciutat que hagen tingut per naixement o adopció un fill o filla entre l’1 de juliol de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

L’ajuda haurà d’emprar-se en productes de primera necessitat: alimentació, higiene, roba o salut. A més, hauran de ser adquirits en els comerços de Torrent que s’adherisquen a la iniciativa a través d’IDEA’T. En aquest sentit, a més de representar una ajuda econòmica per a les persones beneficiàries, “afavoreix i impulsa als comerços locals, ja que la quantia de la prestació s’inverteix de manera directa en aquests”, ha declarat la regidora de l’àrea d’Igualtat, Marina Olivares.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP, és a dir, des del 02 d’octubre fins al 02 de novembre (tots dos inclusivament). S’hauran de presentar, preferentment, per mitjà del tràmit que s’habilitarà a aquest efecte i que estarà disponible en la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrent. També pot presentar-se presencialment a la Casa de la dona, C/ Músic Marià Puig Yago, 8.

Les famílies sol·licitants de la “Ajuda Bebé” hauran d’estar empadronades a Torrent, de forma acreditada i ininterrompuda, amb almenys 12 mesos d’antelació al naixement o l’adopció. També es valora, com a criteri de concessió, la situació econòmica de la unitat familiar. Les bases reguladores d’aquesta subvenció es poden consultar en el següent enllaç: https://bit.ly/33kyuex.