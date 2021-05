Oberta la convocatòria a València d’ajudes del pla resistir per al sector de les cerimònies i celebracions, a les quals destina 6 milions d’euros

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València obri demà el termini de sol·licitud de la nova línia d’Ajudes del Pla Resistir dirigida al sector de les Cerimònies i Celebracions, una convocatòria, oberta fins a l’1 de juny, a la qual es destinen 6.000.000 euros. En concret, esta 5a convocatòria es dirigeix als sectors de bellesa, esteticistes i perruqueries, bugaderies i tintoreries, souvenirs, fotografia, floristes, joieria i confecció, celebracions, noces i esdeveniments.

La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha destacat que “el sector de les cerimònies i les celebracions també s’ha vist altament afectat per les restriccions marcades per a fer front a la pandèmia i, per tant, hem de secundar-ho per a garantir la viabilitat de les persones autònomes i micropimes que treballen en ell”.

BALANÇ D’AJUDES DEL PLA RESISTIR

Fins hui, l’Ajuntament de València ha abonat 17.290.800 euros en concepte d’ajudes del Pla Resistir, un import que es deriva del total de pagaments realitzats fins hui en el marc de les quatre convocatòries tramitades dirigides al sector de la restauració, sectors tradicionals, sector del taxi i sector de la cultura i que han aconseguit a 7.444 persones autònomes i micropimes.

Bernabé ha explicat que “des del consistori hem gestionat estes ajudes amb total celeritat perquè sabíem que la rapidesa era fonamental per a donar eixe baló d’oxigen tan necessari als sectors productius més afectats per la crisi derivada de la pandèmia”. “De fet, ens trobem en el cas de major celeritat en la tramitació administrativa de subvencions que ha realitzat este Ajuntament fins al moment”, ha matisat.

En la passada Junta de Govern Local es van aprovar el quart pagament de les ajudes del Pla Resistir dirigides al sector del taxi i el tercer pagament de les ajudes dirigides al sector de la cultura. Així doncs, ateses les diferents convocatòries, en el cas de la línia dirigida als sectors tradicionals s’han aprovat 5 pagaments per un import de 367.400 euros, que ha beneficiat a 164 persones autònomes i micropimes i en el cas de la línia d’ajudes dirigides al sector de la cultura i educació, s’han aprovat tres pagaments que ascendeixen a 825.400 euros i que han beneficiat 350 persones autònomes, micropimes i associacions.

D’altra banda, en el cas de les ajudes del Pla Resistir dirigides al sector del taxi s’han aprovat 4 pagaments per un import de 3.264.200 euros, que han beneficiat 1.598 persones autònomes. “Convé destacar la gran demanda de sol·licituds en les ajudes dirigides al sector del taxi, on el 94% dels taxistes que optaven a ella, han sol·licitat l’ajuda directa”, ha ressaltat Pilar Bernabé.

A més, en la primera convocatòria de les ajudes municipals vinculades al Pla Resistir el consistori va abonar 12.835.600 euros que van aconseguir a 5.332 persones autònomes i micropimes.