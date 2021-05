Oberta la convocatòria de la 39 Edició dels Premis Literaris Ciutat de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per primera volta s’elimina el requisit d’edat i s’admeten obres per correu electrònic per augmentar la participació i consolidar la vocació internacional del certamen

Des de demà dijous dia 6 fins els pròxim 16 de juny les persones interessades poden presentar els seus treballs a la 39 edició del Premis Literaris Ciutat de València. Enguany la convocatòria incorpora dos novetats: no hi ha requisit d’edat i les obres es poden enviar per correu electrònic. L’objectiu és duplicar la quantitat de textos presentats i consolidar la vocació internacional dels guardons, dotats amb 72.000 euros. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha destacat, que “estos premis que porten el nom de la ciutat són un dels seus baluards culturals que, a més, demostren el compromís del govern local amb el talent i la creativitat”.

“De fet, al llarg dels de les últimes edicions, s’han presentat més de mil textos procedents no només de les diverses comarques valencianes i de la resta d’Espanya, sinó també de països hispanoamericans (com ara Argentina, Xile, Cuba, Mèxic o l’Uruguai), i d’altres nacions, com els Estats Units, França o Israel”, ha afegit Tello.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha destacat que “l’any passat, malgrat el confinament, el nombre d’originals que es van presentar a alguna de les huit modalitats va augmentar fins a la xifra de 527, la més alta de tota la història dels guardons; i, de nou, amb textos procedents de diversos països d’Europa i d’Amèrica, un indicador del prestigi d’estos premis en l’àmbit internacional”.

En la convocatòria de 2021 s’ha eliminat la condició de la majoria d’edat per tal que els autors i autores que encara no arriben als 18 anys tinguen la possibilitat de presentar-se. A més, s’introduïx l’opció de fer arribar els originals per correu electrònic, la qual cosa facilita l’enviament dels textos. Amb estes mesures es pretén augmentar la participació en el certamen. Tota la informació sobre la 39 edició dels Premis Literaris Ciutat de València està disponible al web municipal.

L’import destinat a estos guardons ascendix a 72.000 euros, repartits entre huit modalitats: premi de narrativa en valencià Isabel de Villena (12.000 euros), premi de narrativa en castellà Vicente Blasco Ibáñez (12.000 euros), premi de poesia en valencià Maria Beneyto (6.000 euros), premi de poesia en castellà Juan Gil-Albert (6.000 euros), premi de teatre en valencià Eduard Escalante (8.000 euros), premi de teatre en castellà Max Aub (8.000 euros), premi d’assaig en castellà Celia Amorós (10.000 euros) i premi d’assaig en valencià Josep Vicent Marquès (10.000 euros).

Informació sobre el certamen al web municipal:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/CU.AY.35?lang=2