Connect on Linked in

L’alcalde destaca que es destinen “4 milions d’euros per al sector cultural de la ciutat”

Ja està oberta la convocatòria de les ajudes del Pla Resistir per al sector de la cultura de la ciutat de València. Fins al 6 de maig podran acollir-se a estes ajudes les persones autònomes i les microempreses de fins a un màxim de 10 treballadors amb alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) en el cens corresponent de l’Ajuntament de València. En total, es destinaran fins a 4 milions d’euros.

Podran concórrer a estes ajudes els actors i actrius de cine i teatre, extres cinematogràfics, operadors de càmeres, humoristes, il·lusionistes, tècnics de so i il·luminació, decoradors i escenògrafs, productors i distribuïdors de pel·lícules, doblatge, impressió, reproducció i composició de textos, edició de llibres, venda d’instruments musicals, galeries i comerços d’obres d’art, agents artístics, biblioteques i museus, guarderies i ensenyament infantil, ensenyament d’idiomes i oposicions i professionals d’activitats diverses, entre d’altres.

L’alcalde, Joan Ribó, ha afirmat que “els sectors culturals són també teixit industrial i suposen una important font de generació d’ocupació en la nostra ciutat. La pandèmia de la covid-19 ha comportat un trasbals en la vida cultural de València i les conseqüències per al sector estan sent molt greus”. Per eixe motiu, segons Ribó, “l’Ajuntament de València té un compromís ferm amb les empreses culturals i estes ajudes volen ser un respir per a elles”. L’alcalde considera que “València necessita els sectors culturals com a difusors d’esperit crític i també per la dinamització econòmica que comporten”.

Els beneficiaris rebran 2000 euros més 200 euros addicionals per cada treballador en plantilla. Per a concórrer a les ajudes, cal emplenar la sol·licitud (https://bit.ly/2RDEVQo) i presentar-la per via telemàtica en el registre electrònic municipal fins al 6 de maig.

Les bases poden consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament de València: https://www.valencia.es/-/planresistir2021-sectorcultura

PLA RESISTIR PER AL SECTOR DEL TAXI

En paral·lel a les ajudes del Pla Resistir per al sector cultural, continuen obertes les subvencions per al sector del taxi de la ciutat de València amb un muntant màxim de 5’5 milions d’euros. El termini de sol·licitud romandrà obert fins al 29 d’abril. Els sol·licitants han d’emplenar el formulari (https://bit.ly/3apbGaz) i presentar-lo per via telemàtica en el Registre Electrònic Municipal. Uns 2400 taxistes de la ciutat de València poden concórrer a les subvencions.

Per a més informació del Pla Resistir per al sector del taxi, consulteu les bases en la pàgina web municipal: https://www.valencia.es/-/resistir2021-ajudes-taxi