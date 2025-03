Oberta la convocatòria per al IX Certamen Beatriu Civera de relats breus per la igualtat

L’Ajuntament de València ha obert la convocatòria per a la IX edició del Certamen Beatriu Civera de relats breus, que té com a objectiu promoure la igualtat de gènere i la superació dels estereotips de gènere a través de la creació literària.

El termini per presentar les narracions es va obrir el 6 de març i finalitzarà el 5 de maig, ambdues dates inclusives.

Novetats importants en les bases del certamen

Les bases d’enguany inclouen diverses modificacions, com l’obligatorietat que els participants presenten una declaració responsable en la qual assumeixen els principis del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de València. També s’ha afegit la temàtica de la violència de gènere com a part dels continguts a tractar en els relats. A més, el jurat tindrà la possibilitat de revisar les decisions si es comprova que algun premiat incomplix manifestament els requisits establerts.

Qui pot participar?

Podrà participar qualsevol persona major d’edat resident a la Comunitat Valenciana que no haja estat premiada en edicions anteriors. Els relats poden ser escrits en castellà o valencià, i cada participant només pot presentar un relat. Els premis, de 1.500 euros cadascun, es dividiran en dues categories: una per a participants entre 18 i 30 anys, i l’altra per a persones a partir de 31 anys.

Els premis i la selecció

Els premis es basaran en la qualitat literària, la temàtica relacionada amb la igualtat i la correcció ortogràfica. Els millors textos seran premiats i publicats, mentre que fins a dotze relats més seran finalistes.

Com presentar-se?

Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València o de manera presencial mitjançant el Registre General d’Entrada.

Amb aquesta nova edició, el certamen busca continuar sent una eina de visibilització i reflexió sobre la igualtat de gènere, convidant a les i els participants a contribuir al canvi social a través de la paraula i la creativitat.