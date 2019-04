Oberta la inscripció per a les jornades ‘Dones, família i feminisme’ de Paiporta

Connect on Linked in

La Regidoria d’Igualtat convida a una reflexió sobre lactància, criança amb respecte, sobirania alimentària i el dret a no ser mare

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha programat per als pròxims dies 11 i 12 d’abril les Jornades ‘Dones, família i feminisme’. Amb l’objectiu de reflexionar sobre assumptes com la lactància, la criança amb respecte, sobirania alimentària i dret a no ser mare, l’Ajuntament ha programat xarrades, tallers, projeccions de documentals, taules redones, monòlegs i tot un seguit d’activitats per a aprofundir en el paper de les dones en la família des d’una perspectiva de promoció de la igualtat i la corresponsabilitat.

Totes aquestes activitats són gratuïtes i es porten a terme a l’Espai Paiporta Conviu (carrer Mestre Serrano, 23) amb la col·laboració de diferents entitats i associacions com Amamanta, Edisex, Justícia Alimentària, sindicats, com CGT-PV, companyies de teatre i professionals de prestigi, a més de personal tècnic municipal. La inscripció es pot realitzar a través d’aquest enllaç. Els actes compten amb servei de ludoteca per a xiquetes i xiquets de 4 a 12 anys, per tal d’afavorir la participació de mares i pares al càrrec de criatures.

Aquest servei consistirà en tallers coeducatius en consonància amb la inspiració de les jornades, a més de berenars saludables.

Les jornades Dones, Família i Feminisme començaran amb la taula redona ‘Conciliació i corresponsabilitat’, el dijous 11 d’abril, amb la participació d’Esther Coronado, assessora de lactància de l’associació Amamanta; Sergio Garcia, pare corresponsable i Emilia Moreno, de Dones Lliures CGT-PV. Conduirà el col·loqui el regidor d’Igualtat, Guillem Montoro.

Seguidament es projectarà el documental NOMO per a reflexionar sobre el dret a no ser mare, amb la presentació de l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín. El dia 12, tindrà lloc la xarrada ‘El meu primer verí. Llums i ombres de l’alimentació infantil’, a càrrec de Justícia Alimentària, la xarrada ‘Antonomia i joc lliure a la infància’, del psicòleg i psicoterapeuta Alberto Soler, i el monòleg ‘Dominas, Chonis y Princesas’, de Loles Serrano, que posarà el punt final a les jornades.