Oberta la preinscripció telemàtica per a Unimajors Gandia

A partir d’aquest dimarts, 2 de juny, aquelles persones interessades a inscriure’s a ‘Unimajors’ podran fer-ho emplenant un formulari a la web del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València.

La Universitat de les persones dels Majors és el programa formatiu per a majors de 50 anys que la Universitat de València imparteix a Gandia des de fa més d’una dècada. Des d’aquest dilluns i fins el 31 de juliol estarà oberta la preinscripció per als alumnes de primer curs. Aquest any, com a novetat i en resposta a la situació d’emergència sanitària en la que ens trobem, la preinscripció serà telemàtica i es podrà realitzar emplenant un formulari a la web www.uv.es/uvgandia

Aquest és un programa educatiu adreçat a majors de 50 anys amb inquietud per aprendre i motivació per la cultura, que pretén oferir-los l’oportunitat de participar com a estudiants en les activitats pròpies de la vida universitària.

L’únic requisit per accedir-hi és el de l’edat ja que no es necessiten estudis previs. Així, al Centre Internacional de Gandia (CIG) s’ofereix un itinerari mixt de Ciències Socials i Humanitats que implica 600 hores de classe distribuïdes en tres cursos acadèmics i que es desenvolupen dos dies a la setmana des d’octubre fins a juny. Cadascun d’aquests cursos té programades quatre assignatures, totes elles impartides per professorat especialitzat de la Universitat de València.

En aquest sentit, en primer curs els alumnes reben classes d’Història de l’Art, Arqueologia, Música i Salut; en segon, de Dret, Filosofia, Sociologia de la comunicació i Patrimoni a la Comunitat Valenciana; i finalment en tercer, de Psicologia, Literatura Espanyola del segle XX, Història Contemporània i Economia. A més, els alumnes hauran de complementar les hores de classe amb una àmplia varietat d’activitats alternatives de lliure elecció com eixides de camp, cicles de conferències, ioga, memorització, anglès, conferències d’art, fotografia, cursos i seminaris, etc. En definitiva, un ampli ventall de possibilitats que ofereix des del Centre a l’inici de cada curs.

Després de la interrupció del present curs a causa de la pandèmia de la COVID-19, des del Centre Internacional de Gandia s’està treballant per planificar el proper curs 2020/2021 seguint totes les directrius marcades per les autoritats sanitàries. Per tant, el nou curs donarà inici a octubre, tal i com és habitual.