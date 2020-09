Oberta la tercera convocatòria del programa Col·lab de las Naves per a seleccionar projectes innovadors amb impacte a la ciutat

Connect on Linked in

El termini de presentación de sol·licituds finalitza el 30 de setembre

Las Naves convoca la tercera edició dels seus programes Col·lab de suport a l’emprenedoria innovadora amb impacte social i mediambiental a la ciutat. Els projectes seleccionats optaran a un suport econòmic de 3.000 euros en la modalitat de Pre-acceleració, 4.000 euros en la d’Acceleració i 5.000 euros en la de Scale Up. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de setembre de 2020. Les persones i equips seleccionats també podran disfrutar d’un espai de treball i una mentorització durant sis mesos.



La reducció de residus, la lluita contra l’obesitat, el consum responsable, l’adaptació al canvi climàtic o la reducció de desigualtats són algunes de les àrees que Las Naves contempla en la tercera convocatòria dels seus programes Col·lab de suport a l’emprenedoria innovadora amb impacte social i mediambiental. Estos programes formen part del marc estratègic Missions València 2030, que desplega la política d’innovació pública de l’Ajuntament de València amb el suport d’altres administracions públiques, el sector privat, el món de l’educació i el coneixement, així com la societat civil organitzada.



El regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha destacat que “els projectes que seleccionarem per a esta tercera convocatòria s’uniran al viatge col·lectiu que suposa Missions València i la destinació del qual és una ciutat compartida, sostenible, saludable i emprenedora”. A través de Col·lab, ha afegit Galiana, “donem suport a l’emprenedoria innovadora que tinga un impacte positiu en la millora de la qualitat de vida de les persones que vivim a València, així com del nostre entorn”.



Les persones i equips que vulguen formar part de Col·lab a través d’esta nova convocatòria, podran optar a ser seleccionats en un dels tres programes disponibles que començaran a la fi d’octubre de 2020: Pre-acceleració, Acceleració i Scale Up. Co·lab Pre-acceleració oferix acompanyament a estes iniciatives emprenedores que estan buscant la validació del seu model de negoci. Col·lab Acceleració té com a finalitat el suport a aquells projectes emprenedors que tenen cert rodatge i que estan a punt d’iniciar la seua fase de comercialització o porten només uns mesos venent el seu producte o servici. Col·lab Scale Up està dissenyat per donar suports a xicotetes empreses innovadores i startups perquè incrementen de manera notable la seua xifra de negoci i milloren els seus processos operatius.



Una vegada passat el procés de selección, les persones i equips disfrutaran durant sis mesos de mentorització individual especialitzada en àrees com ara metodologies d’emprenedoria en entorns inestables, màrqueting i vendes, oratòria, responsabilitat social, gestió d’equips, estratègia, metodologies de treball àgils, assessorament legal, així com sessions de treball grupal. A més, se’ls proporcionarà un espai de treball equipat, activitats de networking, accions de visibilització del seu projecte, xarrades especialitzades i teamworks, amb l’oportunitat d’exposar el seu projecte durant un demo day que tindrà lloc el mes d’abril de 2021.



PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER LA COVID-19



Estos programes compten amb un protocol d’actuació per la COVID-19 i s’han implementat les mesures de seguretat decretades per les autoritats sanitàries en els espais de treball, entre elles la distància social en àrees compartides, gels hidroalcohòlics o plans d’actuació. Mentre dure l’actual situació generada per la COVID-19 s’optarà per un model mixt de treball en remot i presencial i, en cas que s’origine una nova situació de confinament, els programes continuaran en format 100 % online, com ja es va fer entre març i juny del 2020.



Per a entrar en el procés de selecció, les persones interessades trobaran tota la informació en ‘Presenta el teu projecte’, dins de la secció Col·lab en la web de Las Naves: https://collab.lasnaves.com/es/ Poden optar a estos programes de promoció de l’emprenedoria innovadora qualsevol tipus de persona física (majors d’edat a títol personal o autònoms) o jurídica (SLs, cooperatives, empreses d’inserció, associacions, etc.). També es podran beneficiar d’estos programes persones intraemprenedores, tant del sector públic com del privat.



Per dona suport als equips i persones que desenvolupen un millor treball durant la seua estada a Las Naves, s’ha establit un programa de suport econòmic que consistix en una ajuda de 3.000 euros en la modalitat de Pre-acceleració, 4.000 euros en la d’Acceleració i 5.000 euros en la de Scale Up. Estos programes, que no tenen cost per als participants, comencen a finals d’octubre de 2020. Per a aquelles persones que estiguen interessades a presentar la seua candidatura, la convocatòria pública està oberta fins al 30 de setembre de 2020.



Col·lab és una acceleradora pública per a projectes emprenedors de triple impacte: social, econòmic i mediambiental, posada en marxa des de Las Naves. A Col·lab s’oferix, a més d’espais de treball i de reunions, mentorització intensiva en deu àrees clau per als projectes emprenedors i accions de facilitació, networking i teambuilding. Així mateix, des de Col·lab es dona suport financer per a les millors iniciatives emprenedores que participen en els seus programes i s’organitzen tant demo days com investors days.