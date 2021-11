Obertes les inscripcions per a ‘Alboraia contra el càncer’, la marxa que recaptarà fons per a la investigació d’aquesta malaltia

Connect on Linked in

La iniciativa solidària tindrà lloc el pròxim 28 de novembre a les 09.30 hores i recorrerà 5,5 quilòmetres del municipi

L’Ajuntament d’Alboraia ha obert les inscripcions per a ‘Alboraia contra el càncer’. Es tracta d’una iniciativa que el Consistori ha posat en marxa amb la col·laboració de la Diputació de València, l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de la localitat, CaixaBank i altres 18 socis que poden veure’s en el cartell i que tindrà lloc, com a part del circuit Runcáncer, el pròxim diumenge, 28 de novembre a les 09.30 hores des del Passeig d’Aragó.

La marxa recorrerà 5,5 quilòmetres del municipi en un acte organitzat per la regidoria d’Esports que lidera Zeudy Estal, l’objectiu del qual és recaptar fons per a la investigació en la lluita contra el càncer. D’aquesta manera, veïns, veïnes, visitants i qualsevol participant podran col·laborar inscrivint-se en la iniciativa solidària i adquirint un dorsal per 3 euros, una banderola per 3 euros o una samarreta per 6 euros.

Per a facilitar la inscripció, l’Ajuntament d’Alboraia ha habilitat una gran quantitat de punts de venda: La Ciutat de l’Esport (de 08.30 a 21.30 hores) i la carpa que instal·larà AECC els dijous 11 i 18 de novembre en l’Avinguda Ausiàs March amb el carrer Pintor Peris Aragó de 17.00 a 20.30 hores, el divendres 26 de novembre en la Plaça del Carme a la mateixa hora i el diumenge, 28 de novembre, en el Passeig d’Aragó, de 08.00 a 09.00 hores, instants abans de començar la marxa.

A més, la inscripció també es pot realitzar en els següents comerços locals: Activa’t Centre Fisioteràpia (c/ Sant Pancraci, 29), l’estanc de la plaça (Plaza de la Constitució, 26) i el quiosc Euro Alboraia (c/Benimaclet, 5). Tots ells en horari comercial.