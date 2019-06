Obertes les matrícules per als cursos d’anglés de l’Aula d’Estiu de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot

Print This Post

Un any més, l’anglés serà protagonista de l’estiu a Burjassot. Des de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut s’ha llançat l’Aula d’Estiu que ofereix la possibilitat de cursar dues modalitats d’anglés que preparen per als exàmens oficials First Certificate i Preliminary English Test.

En el primer dels casos, el curs de preparació per a l’examen oficial First Certificate (FCE), es desenvoluparà del 26 de juny al 24 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 11.30 hores. El preu del curs és de 50€ i és indispensable haver cursat el curs FCE en el IMCJB en 2018/19 o bé tindre un nivell intermedi alt. Es poden apuntar a partir dels 14 anys i el nombre de places és de 15.

En el cas del curs per a la preparació per a l’examen oficial Preliminary English Test (PET), les dates del qual de realització són del 26 de juny al 22 de juliol, s’impartirà els dilluns, dimecres i divendres de 12 a 13.30 hores i el preu és també de 50€. També està pensat per a persones a partir de 14 anys, les places són 15 i és indispensable haver cursat el curs PET en el IMCJB en 2018/19 o bé tindre un nivell intermedi de l’idioma.

Les matrícules poden formalitzar-se a través de la seu electrònica del IMCJB, allotjada en la web municipal, www.burjassot.org o bé de manera presencial sol·licitant cita prèvia en el Servei d’Informació de la Casa de Cultura.