Oberts a la ciutadania el nou parc ‘María Marzo’ i el jardí ‘Hort d’Almenar’de Burjassot

Connect on Linked in

Des de dissabte passat 11 de desembre, la ciutadania de Burjassot té a la seua disposició dos nous espais a l’aire lliure habilitats per l’Ajuntament de Burjassot per al passeig, el descans, així com el joc i l’oci infantil i juvenil: el parc ‘María Marzo’ i el jardí ‘Hort d’Almenar’. Aprofitant l’assolellada i agradable demà que va lluir dissabte passat, autoritats encapçalades per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, representants d’entitats i associacions de l’entorn, personal municipal que ha treballat en la posada apunte de tots dos espais i nombrosos veïns i veïnes es van reunir per a fer una passejada i advertir les possibilitats de gaudi que alberguen aquestes dues noves zones.

“Obrim dos nous espais, dos nous parcs que permetran a les i els ciutadans del municipi gaudir d’instal·lacions esportives, infantils, espais de conciliació, de relaxació, de passeig…Dos parc peculiars que donen qualitat de vida a tot el municipi i especialment al Nucli Antic i a la zona de l’Entroncament. Dues zones verdes molt cuidades pensades per al gaudi familiar, per als xicotets i joves, amb pistes d’esport, amb taules, amb jocs, en definitiva, continuem sumant instal·lacions que ajuden a les i els veïns en la conciliació i l’augment de la qualitat del seu temps d’oci”, ha declarat Rafa García Alcalde de Burjassot.

Al carrer Maestro Lope, 95, molt pròxim a l’emblemàtica Plaza del Pouet i en ple nucli antic de Burjassot, ha obert les seues portes el nou parc ‘María Marzo’, un nou espai recreatiu que l’Ajuntament de Burjassot ha reformat i habilitat sobre els terrenys que antany van albergar l’antic Asil de La nostra Senyora del Carmen, pertanyent a la Fundació de la benefactora María Marzo Valdés, d’on sorgeix el nom del parc i que ha sufragat també gran part de la seua remodelació. Amb àrees per a l’esport, zones de joc infantil, espai per al descans i el passeig i, fins i tot, per a tirar unes partides al parxís, l’Ajuntament de Burjassot té la voluntat que el nou Parc María Marzo es convertisca en un punt de trobada i socialització entre diferents generacions de ciutadans i ciutadanes. L’horari de María Marzo serà de dilluns a diumenge, de 8h a 22h.

A més, el parc María Marzo compta amb el vistós atractiu de lluir en els seus murs un dels majors murals d’art urbà de la Comunitat Valenciana signat, a més, per dos artistes locals: Mawe (Nacho Cano) i Xemayo (Xema González). “Amb més de 500m2 és el mural a esprai d’una sola temàtica més gran de la Comunitat Valenciana i dels més grans de la geografia espanyola”- comentava en l’obertura del parc Nacho Mawe qui afegia que “tant per a Xema com per a mi, que tenim la sort de desenvolupar el nostre treball en altres zones del país i de l’estranger, aquest ha sigut sens dubte el projecte més il·lusionant i del qual més orgullosos estem, precisament per haver-lo pintat per i per al nostre poble”.

Situat enfront de l’estació de metro de Burjassot, obria també les seues portes dissabte passat el jardí conegut com ‘Hort d’Almenar’, temps després que l’Ajuntament de Burjassot recuperara aquest pulmó verd mitjançant un procés d’expropiació per al gaudi dels veïns i veïnes. Aquest espectacular i frondós espai verd, que ha sigut sotmés a una intensa intervenció per part de la Brigada Municipal d’Obres i dels tècnics de l’Oficina de Sostenibilitat Local, és una representació única del model tradicional de jardí valencià. Amb una superfície de 2.000 metres quadrats, el Consistori ha respectat al màxim, durant el procés de neteja, poda i posada a punt, la singularitat del jardí, amb traçat rectilini i reg per séquies, el jardí atresora una gran varietat d’espècies mediterrànies, escampades entre senderes i camins que confereixen al conegut com Hort d’Almenar d’un ambient òptim per al recolliment, la lectura, el descans o el passeig tranquil. El Hort d’Almenar estarà obert, de dilluns a diumenge, de 8h a 18h.

Per a la posada a punt de tots dos espais, l’Ajuntament de Burjassot, des de les regidories de Serveis Municipals i Urbanisme, ha treballat durant mesos des de múltiples departaments i braç a braç amb la Brigada d’Obres i amb l’Oficina de Sostenibilitat Local per a, finalment, poder dues àmplies i noves zones per al gaudi dels ciutadans i ciutadanes de Burjassot de totes les edats.