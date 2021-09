Objetiu Alzira: limitar la velocitat dels cotxes als carrers pròxims als centres educatius

Print This Post

La ONG La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció té un objectiu clar per millorar la seguretat dels més menuts a la ciutat d’Alzira per al nou curs escolar: tancar els carrers de accés als recintes educatius i limitar a 20 km/h la velocitat dels cotxes als carrers anexes.

Estes limitacions es produirien mitja hora abans de l’obertura dels centres fins a mitja hora després, així com des de mitja hora abans fins a mitja hora després de la eixida, tant pel matí com per la vesprada.

La finalitat és el tractar de reduïr al màxim el número de famílies que porten als xiquets i xiquetes als col·legis en cotxe i que, cada vegada més, ho facen a peu o en bici. Per això, a més, pretenen que es llance una campanya informativa per conscienciar al poble sobre els avantatges de les formes de transport alternatives.

La petició es dóna en les setmanes prèvies al Dia Mundial Sense Cotxe i la Vaga Mundial pel Clima que es celebraran els diez 22 i 24 de setembre, respectivament. Una ocasió que el colectiu ecologista veu com una oportunitat per a lluitar conjuntament, al voltant del món, a favor de un entorn més habitable i sostenible.