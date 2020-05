Obres de millora per evitar inundacions, a l’Alcúdia

Connect on Linked in

L’envelliment de la canonada d’aigües dels carrers Ovidi Montllor i 25 d’abril a l’Alcúdia provocava el reflux cap a les vivendes d’alguns veïns, especialment a les plantes baixes, els dies de fort temporal de pluja.

Per això, l’ajuntament ha iniciat les obres de substitució de l’antic col·lector del clavegueram per un altre amb més capacitat i caiguda, amb què es millorarà significativament la capacitat d’evacuació d’aigua en cas de fortes pluges en eixe sector del poble. Per fer les tasques de substitució s’havia de fer una rasa, descobrint la canonada, per substituir-la per un altra nova.

No obstant, en destapar el carrer, descobriren que la canonada es trobava a més profunditat del que pensaven, pel que va ser necessari fer una rasa de 3 metres d’alt que travessa els dos carrers de part a part per realitzar les tasques de substitució. Esta nova canonada servirà per donar al col·lector els graus d’inclinació necessaris per què no torne a quedar-se l’aigua varada.