Obres Públiques executa la millora de la connexió ciclopeatonal entre Torrent i Alaquàs

Amb aquesta actuació es dóna continuïtat als nous itineraris ciclistes i per als vianants que s’estan executant en el marc de les obres del nou pont sobre el barranc de Chiva d’accés a Torrent

Aquest nou itinerari discorre paral·lel a la CV-403, entre la CV-36, i enllaçarà amb els existents que connecten amb el nucli urbà d’Alaquàs

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha dut a terme la millora de l’itinerari ciclista existent i la construcció d’un nou itinerari per als vianants que connectarà als municipis de Torrent i Alaquàs.

Aquesta actuació ha comptat amb un pressupost de 350.000 euros i, com ha explicat el conseller de Política Territorial, Arcadi España, té com a objecte “donar continuïtat als nous itineraris ciclistes i per als vianants que estan sent executats en el marc de les obres del nou pont sobre el barranc de Chiva, d’accés a Torrent, promogudes també per la Generalitat”.

Per a Arcadi España, “les actuacions de millora de la seguretat viària i d’accessibilitat per als vianants i ciclista constitueixen un aspecte fonamental en la gestió de les infraestructures públiques, per part de la Generalitat, i aquestes actuacions són especialment rellevants en els entorns urbans i metropolitans, en els quals han de conviure en condicions de seguretat tant els fluxos motoritzats com els no motoritzats”.

Aquest nou itinerari, que ha visitat la directora general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, Roser Obres, discorre paral·lel a la CV-403, entre la CV-36, on connectarà amb els nous itineraris ciclistes i per als vianants que estan sent executats sobre el barranc de Chiva, i la CV-410, on enllaçarà amb els itineraris ciclistes i per als vianants existents en aquest entorn que connecten amb el nucli urbà d’Alaquàs.

Al llarg d’aquest traçat, la Conselleria ha ampliat l’amplària de la plataforma existent on s’ha executat un nou itinerari per als vianants de 2 metres d’ample i s’ha condicionat el ferm del carril bici, de 2,5 metres d’amplària. Al seu torn, s’ha dotat d’enllumenat a tot l’itinerari ciclista i per als vianants, al mateix temps que s’ha implementat la senyalització necessària, baranes i arbratge.

Aquesta obra forma part d’un conjunt d’actuacions a l’entorn d’Alaquàs i Torrent que, secundant-se en el traçat de la CV-403 i de la CV-410, donaran continuïtat als itineraris ciclopeatonales d’aquest entorn, comunicant els nuclis urbans d’aquestes dues poblacions, atenent així les necessitats mediambientals i fomentant una mobilitat sostenible. En aquest context, la Conselleria ha executat també recentment les obres d’adequació i millora d’itinerari per als vianants d’accés a Alaquàs, en paral·lel a la carretera CV-410.

Per al titular d’Obres Públiques, “a nivell global, les obres d’adequació i millora de l’itinerari entre Torrent i Alaquàs suposen un pas avant en el desenvolupament de la mobilitat sostenible entre els municipis de Xirivella, Aldaia, Alaquàs, Torrent i Picanya, que concentren una població d’uns 190.000 habitants, i que articulen la seua connexió per als vianants i ciclista a través de l’itinerari paral·lel a la carretera CV-403 en el qual la Generalitat ha desenvolupat aquesta actuació”.

Així, ha indicat, “en aquest entorn, sempre amb l’objectiu del foment de la mobilitat per als vianants i ciclista, la Generalitat ha incorporat en els seus pressupostos de l’any 2022 la redacció del projecte de construcció de la passarel·la de ciclovianants sobre la CV-410 en el Camí del Bobalar, al mateix temps que es troben en fase d’execució les obres del Tram 3 de l’Anell Verd Metropolità de València, el que permetrà millorar substancialment l’efecte emmalla de la xarxa d’itineraris ciclistes i per als vianants de la zona”.

Finalment, el conseller ha destacat que “amb aquesta actuació, la Generalitat fa un pas més en el compliment dels seus objectius prioritaris en matèria de mobilitat: millorar la seguretat viària dels vianants i ciclistes, integrar i millorar els entorns urbans i fomentar la mobilitat sostenible”.