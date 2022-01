Obres Públiques saca a licitació la rehabilitació de les instal·lacions de l’Estació d’Autobusos de València

Print This Post

Aquestes obres suposen una primera intervenció en l’edificació principal per a, en una segona fase, escometre una actuació més estructural i integral

Arcadi España destaca el pressupost de prop de 605.000 euros per a “resoldre les patologies existents i recuperar la funcionalitat, utilització i atractiu de l’Estació”

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha tret a licitació les obres de ‘Rehabilitació de les instal·lacions de l’Estació d’Autobusos de València’ que, com ha assenyalat el responsable del departament, Arcadi España, “suposen una primera intervenció en l’edificació principal per a millorar les condicions de seguretat i habitabilitat”.

Aquestes obres compten amb un pressupost de prop de 605.000 euros i tenen com a objectiu, ha explicat el titular d’Obres Públiques, “dignificar les actuals instal·lacions de l’Estació en renovar el seu aspecte per a, en una segona fase, escometre una actuació més estructural i integral per a la qual s’ha convocat un concurs d’idees”.

Per al conseller es tracta de “tornar a convertir l’estació en un espai amable amb unes instal·lacions agradables i útils per als viatgers i viatgeres des del seu primer contacte des de l’exterior, i retornar l’atractiu espacial i arquitectònic que originalment va tindre l’edifici”.

En aquest sentit, ha afegit que “des de la Conselleria, es pretén resoldre les patologies existents i recuperar la funcionalitat i atractiu de l’Estació, alhora que s’emfatitza l’interés original de l’obra arquitectònica”.

D’aquesta manera, ha continuat Arcadi España, “si s’incrementa el nombre d’usuaris i usuàries, no sols es potenciarà una manera de transport més sostenible, sinó que també es fomentarà l’ús de les oficines i locals comercials que alberga l’edifique i que hui dia estan tancats”.

Rehabilitació de l’edifici

La duració prevista de les obres projectades és de sis mesos i contemplen la reparació de les entrades d’aigua, i la pintura dels fronts de l’edifici al carrer amb una coherència cromàtica, així com dels paraments horitzontals i verticals del vestíbul.

També està previst la substitució dels dos fronts de fusteria d’accés des del carrer que, mantenint la transparència, incorporen portes automàtiques de vidre, i es col·locarà fusteria envidrada entre el vestíbul i el passe a la planta d’andanes, que en l’actualitat està obert.

A més, es modernitzarà la senyalització, s’executarà l’habilitació integral dels lavabos del vestíbul, i es millorarà la il·luminació exterior i interior que ajudarà a recuperarà i posar en valor la sensació volumètrica de l’edifici.

Concurs de projectes

Paral·lelament, la Conselleria ha convocat un concurs amb participació de jurat i propostes de caràcter anònim, que donarà lloc a la contractació i redacció d’un projecte de construcció, que permetrà la transformació a mitjà termini de l’Estació.

L’Estació d’Autobusos de València es va construir en 1965 i les intervencions realitzades fins hui no han modificat de manera significativa l’esquema compositiu i funcional de l’edifici, els seus espais es troben infrautilitzats i els seus elements constructius requereixen de rehabilitació.