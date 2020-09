‘Oh! La cultura’ continua a la tardor amb 95 propostes en sales privades i espectacles de carrer

Print This Post

Les activitats estan organitzades mitjançant l’Institut Valencià de Cultura i es faran en sales privades de tot el territori, a més dels espectacles d’arts de carrer en espais públics d’Alacant, Castelló i València

Hi participaran 51 companyies d’arts escèniques, 12 més d’espectacles de carrer i 23 grups de música valencians

La secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, i els responsables de l’Institut Valencià de Cultura han presentat la programació d’‘Oh! La cultura – Tardor’ a Alacant, Castelló i València, que es durà a terme des de setembre fins a desembre amb espectacles de carrer i activitats de música, teatre, circ i dansa a sales privades de tot el territori valencià. En paraules de la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, “continuem implementant les mesures per a reactivar la cultura valenciana en tres fronts: d’una banda, l’atracció del públic a activitats culturals en viu, perquè la cultura és segura; d’una altra, acompanyem les companyies i els grups de música valencians amb el nostre compromís de contractar-los per a actuacions durant la tardor; i en tercer lloc, donem suport a les sales privades de música i d’arts escèniques valencianes que s’han acollit a aquesta iniciativa llogant-los els seus espais per a programar les propostes valencianes que hem contractat”.



La secretària autonòmica de Cultura i Esport ha afegit: “Creiem molt important que açò que fem des de Cultura de la Generalitat en suport a les companyies, les sales i els espectadors puga servir i animar altres institucions amb competències en matèria cultural, perquè la cultura cura i perquè organitzar aquestes activitats és factible aplicant en tot moment les mesures de seguretat que determinen les autoritats sanitàries”.



51 companyies d’arts escèniques en sala, 12 d’espectacles de carrer i 23 grups de música



L’edició de tardor d’‘Oh! La cultura’ preveu una programació de 95 actuacions en directe concretades en 12 espectacles d’arts de carrer, 51 espectacles de teatre, dansa i circ, i 32 concerts.



Pel que fa als espectacles d’arts de carrer, 3 se celebraran a la ciutat de València, 6 a la ciutat de Castelló i 3 a la ciutat d’Alacant. Els 51 espectacles de teatre, circ i dansa a càrrec de companyies valencianes es portaran a terme en 14 sales de València, 1 de Gandia i 1 d’Elx. Els 32 concerts tindran lloc en 16 sales de tot el territori valencià.



En aquesta programació participaran 51 companyies valencianes d’arts escèniques en sales privades, 12 companyies valencianes més en els espectacles de carrer i 23 grups de música valencians.



‘Oh! La cultura’ a València



El director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto García, i la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, Marga Landete, han presentat la programació dissenyada per a les comarques de València.



Quant als espectacles d’arts de carrer, tindran lloc en tres dies consecutius a la plaça de l’Aigua de La Marina. El 10 de setembre amb l’espectacle ‘Save the temazo’, de Col·lectiu Frenètic; l’11 de setembre amb ‘Distopia’, de Xarxa Teatre; i el 12 de setembre amb ‘Píxels’, de La Banda del Drac i Scura Plats.



La resta de programació es concretarà a les comarques de València en 22 concerts en 11 sales privades diferents. A la ciutat de València, hi haurà concerts en les sales Loco Club, 16 Toneladas, Matisse Club, La Salà, l’Espai Octubre i el Café Mercedes Jazz. També s’han acollit al pla La Casa de la Mar, a Alboraia; Rock City, a Almàssera; Repvblicca, a Mislata; Paberse Club, a Sedaví; i el Teatre del Raval, a Gandia.