Oltra: “300 persones cuidadores de familiars dependents han iniciat ja el procés per a l’homologació d’una qualificació professional”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’objectiu és que puguen integrar-se laboralment en el sector professionalitzat d’atenció a persones dependents

Educació ha establit un procediment permanent perquè les persones cuidadores que ho desitgen s’inscriguen en qualsevol moment

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assenyalat que 300 persones cuidadores de familiars dependents han iniciat ja el procés per a l’homologació d’una qualificació professional d’Atenció Sociosanitària a Persones en el domicili o en institucions socials, com a residències o centres de dia.

Es tracta, ha explicat la vicepresidenta, de les 300 primeres persones cuidadores que es van inscriure en la convocatòria publicada per la Conselleria d’Educació, i que es troben en aquests moments en la fase d’assessorament i avaluació per a l’homologació de les competències i experiències que han adquirit com a cuidadores, i que han acreditat degudament.

La vicepresidenta ha recordat que aquesta iniciativa conjunta amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball pretén impulsar “un pla d’actuació dirigit a les persones cuidadores en l’entorn familiar que desitgen integrar-se laboralment en el sector professionalitzat d’atenció a persones en situació de dependència, i no disposen de qualificació professional específica”.

Una vegada finalitze la fase d’assessorament i avaluació, el mes vinent de setembre s’iniciarà la formació necessària de les unitats de competència que els falte per a finalitzar tot el procediment i poder obtindre el certificat corresponent. Aquesta fase de formació es realitzarà a través de Labora.

Per a Oltra, l’obtenció d’aquest reconeixement “facilita a les persones que no disposen de qualificació específica la seua integració laboral en el sector professionalitzat d’atenció a persones en situació de dependència”.

Es tracta, ha incidit la vicepresidenta, d’una iniciativa del Consell que suposa “un pas més en el reconeixement de drets, en aquest cas dirigit a les persones que ho han deixat tot per a atendre les persones en situació de dependència, i que en més del 80 per cent dels casos són dones”.

“La pandèmia que vivim ens està ensenyant a posar en valor allò que és fonamental per a la vida, i en situacions com l’actual es pot prescindir d’un ‘*bróker’ de la bossa, però no de les persones que cultiven la terra, cuiden, ensenyen o curen”, ha afirmat la vicepresidenta.

Cens de persones cuidadores

Com a fase prèvia al reconeixement i homologació professional de la labor que realitzen aquestes persones, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va crear un cens perquè les persones cuidadores en l’entorn familiar pogueren inscriure’s i accedir a aquest procés. A totes les persones susceptibles d’acollir-se a aquesta mesura se’ls va enviar una carta informativa amb els passos a seguir.

Per a facilitar el procés, la Conselleria d’Educació ha habilitat un procediment permanent per a l’avaluació i acreditació de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de formació professional en la Comunitat Valenciana, que hagen sigut adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Amb aquesta iniciativa, les persones cuidadores en l’entorn familiar que estiguen interessades en l’homologació de la seua experiència podran inscriure’s en qualsevol moment. S’han establit tres seus que atendran preferentment aquest col·lectiu.