Oltra afirma que l’impuls de les polítiques públiques serà fonamental en la reconstrucció social i econòmica després de la COVID-19

La vicepresidenta ha presidit la Mesa de Recuperació Social, en la qual s’han plantejat els principals reptes en matèria de sanitat, educació, serveis socials i polítiques d’habitatge



Oltra destaca la necessitat de garantir els recursos econòmics, humans i materials per a enfortir la xarxa de suport a les persones

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha apostadoa pel “impuls de les polítiques públiques com a eines fonamentals en el pla de recuperació social i econòmica” impulsat pel Govern valencià per a fer front a les conseqüències derivades de la pandèmia per COVID-19.

La vicepresidenta ha fet aquestes declaracions al final de la reunió de la Mesa de Recuperació Social, en la qual han participat el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, juntament amb agents socials.

La taula de recuperació social té com a objectiu establir un diàleg entre els agents econòmics i socials, patronal i sindicats i el Govern del qual isquen proposades que donen resposta als principals reptes i els objectius en matèria de sanitat, educació, serveis socials i polítiques d’habitatge, amb els quals avançar en la situació posterior a l’estat d’alarma.

Oltra ha destacat que, en el document per a l’inici dels treballs que s’ha presentat, “la lluita contra l’empobriment i l’atenció individualitzada des d’una xarxa pública d’espais sociosanitaris són els pilars sobre els quals es vol construir aquest pla de recuperació social”, en el qual la posada en marxa de mesures i actuacions encaminades a adequar els temps amb la criança, la corresponsabilitat familiar i la cura de les persones en situació de dependència també tindran un pes important.

En aquest sentit, ha apostat per “millorar i incrementar la xarxa pública d’espais sociosanitaris, reforçar l’acció comunitària com a eina de lluita contra la pobresa sobrevinguda que moltes famílies estan patint, i continuar desenvolupant i consolidant el sistema públic dels serveis socials”.

En l’àmbit de les polítiques d’habitatge s’ha plantejat treballar en la línia d’incrementar el parc públic d’habitatges per a garantir al major nombre de persones l’accés a aquestes, a uns serveis bàsics adequats, assegurances i accessibles, a més de millorar els barris més marginals.

Així mateix, es treballarà a implantar la urbanització inclusiva i sostenible, i l’accés universal a zones verdes i espais públics segurs i accessibles principalment per a dones, xiquets i xiquetes, persones majors i persones amb diversitat funcional.

Suport als més vulnerables

“És necessari garantir els recursos econòmics, humans i materials per a enfortir la xarxa de suport a les persones més vulnerables i als col·lectius més invisibilitzats que viuen situacions molt problemàtiques d’addicions, conflictes familiars, soledat, maltractament infantil o violència masclista, entre altres, que s’han agreujat durant aquests mesos per la pandèmia i als quals hem d’oferir l’atenció necessària”, ha afirmat.

En aquest sentit, ha garantit que el compromís de la Generalitat és “continuar consolidant uns serveis públics potents i de qualitat, impulsar l’espai sociosanitari i establir mesures efectives de lluita contra les desigualtats i de garantia de compliment dels drets de la ciutadania, especialment dels més vulnerables”.

Quant a les àrees, entre els objectius plantejats per a Sanitat destaca reforçar el sistema sanitari públic amb la dotació dels recursos econòmics i socials necessaris, i millorar les infraestructures amb la renovació de les tecnologies sanitàries en els àmbits hospitalaris i d’Atenció Primària.

A més, s’ha posat l’accent en la importància de desenvolupar una “cultura de la salut”, entesa com ben personal i col·lectiu, enfortint la participació de la ciutadania i la relació amb les administracions locals.

Pel que respecta a Educació, la vicepresidenta ha explicat que en la reunió s’ha posat en relleu la necessitat d’abordar la igualtat d’oportunitats entre tot l’alumnat així com la inclusió en totes les aules, lluitar contra la bretxa digital i continuar potenciant l’educació de 0 a 3 anys i la formació professional com a instrument fonamental per a eixir de la crisi i per a canviar el model productiu.

Així mateix, s’ha platejat com a objectiu continuar innovant en projectes i noves manera de “ensenyar i aprendre”, i amb plans d’organització escolar com el projecte ‘Edificant’.