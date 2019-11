Connect on Linked in

Oltra: “Aquesta campanya busca donar suport a aquells homes que busquen la igualtat i treballen per la fi de la violència masclista”



La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha presentat la campanya de la Generalitat per a commemorar el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones



Oltra també ha donat a conéixer els municipis guardonats en la primera edició dels premis de Festes Inclusives no Sexistes

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha presentat la campanya de la Generalitat amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones, que enguany busca donar suport a les actituds d’aquells homes que s’impliquen en la lluita per la igualtat i treballen per la fi de la violència masclista.

La campanya, sota el lema ‘Així si’, va dirigida al públic jove i representa situacions i temàtiques que formen part del seu dia a dia, i en les quals les dones pateixen discriminació o violència, com és el control de les xarxes socials o de la seua imatge per part de les seues parelles; la reificació de la qual són objecte per part de la indústria pornogràfica o les situacions d’abusos.

Durant l’acte de presentació, en el qual també ha estat present la directora general de l’Institut Valencià de les Dones, María Such, Oltra ha explicat que “el que busquem és anar des de les actituds subtils a situacions més greus com és una agressió sexual, sense oblidar-se d’aquells àmbits on les dones, i en aquest cas les dones joves, pateixen discriminació, com és el món dels videojocs, un espai molt masculinizado, on les dones són minoria”.

La campanya, que es difondrà en mitjans de comunicació tradicionals, així com en xarxes socials, està protagonitzada per xics i xiques d’un grup de teatre de Cullera i de l’Institut de Secundària Isabel de Villena de València, que han cedit la seua imatge de manera gratuïta i que són un exemple del compromís que té la joventut en la lluita per la igualtat, ha destacat la vicepresidenta, qui ha recordat que el feminisme és una de les causes que més consens genera entre els joves.

Oltra ha incidit en què la campanya d’enguany va en la línia iniciada en la passada legislatura, intentant llevar tota la responsabilitat de la denúncia en la dona víctima de maltractaments per a repartir-la entre el seu entorn, que en aquest cas són les parelles, els amics o qualsevol xic jove que presència o protagonitza actituds masclistes.

En aquest sentit, s’ha referit a un estudi elaborat per les unitats d’igualtat de les universitats públiques valencianes que apunten que 7 de cada 10 universitaris reconeixen que les dones pateixen algun tipus de violència sexual i més de la meitat el consideren un problema greu, la qual cosa, al seu judici, evidència que la igualtat “forma part de l’agenda dels joves”.

El fet que siga un públic sensible a aquest tema va ser un dels motius que va portar a triar aquesta franja d’edat per a la campanya, ha explicat, i ha afegit que la decisió d’enfocar-la des d’un punt de vista de reforç positiu també ve confirmada per un altre dels aspectes del citat informe, que apunta que 1 de cada 4 estudiants se sentia discriminat per ser home.

“Aquesta dada evidencia un altre discurs que també està molt present en la societat actual, i que aquesta campanya tracta de combatre, donant suport als homes que persegueixen la igualtat i que desitgen ser companys d’un viatge que serà llarg, però també imparable, cap a la igualtat”, ha manifestat la vicepresidenta.

Atencions dones joves

Oltra també ha apuntat que les dades d’atencions en la xarxa de Centres Dona 24 hores és un altre element que apuntava a la necessitat de dirigir-se al públic més jove. En aquest sentit, ha puntado que en els últims 4 anys evidencien que al voltant d’un 33% de les dones que acudeixen a aquests recursos no superen els 30 anys i al voltant del 3% són menors d’edat.

Des de la Conselleria s’ha treballat molt per a atendre la problemàtica de la violència masclista en aquesta franja d’edat, ha indicat la vicepresidenta, qui ha recordat que coincidint amb el segon aniversari del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista es va acordar la creació d’una Estratègia Valenciana contra la Violència Sexual que està sent especialment visible entre els més joves.

Premis Festes Inclusives

La vicepresidenta també ha informat dels municipis que han sigut guardonats amb els I Premis de Festes Inclusives No Sexistes, que han recaigut als ajuntaments de Vilafranca de Cid, Alcudia de Crespins i Alaquàs, així com en la mancomunitat de Serveis La Vega, que obtindran cadascun un premi de 10.000 euros

El jurat també ha concedit esment especial, sense dotació econòmica, als ajuntaments de Font d’En Carròs, Pedreguer, Benetússer i Mislata.

“A tots aquests ajuntaments i entitats locals se’ls reconeix la seua labor en la promoció de la igualtat de gènere en les seues festes, contribuint així a la ruptura d’estereotips de gènere, a propiciar la participació de les dones en condicions d’igualtat, i l’eliminació de qualsevol forma de discriminació i violència contra les dones”, ha manifestat