Oltra defensa l’educació ‘com la millor eina de lluita contra l’exclusió social i la pobresa’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Durant la seua compareixença en Les Corts per a informar sobre la seua participació a Estrasburg en el cim sobre drets de la infància



La vicepresidenta ha destacat algunes de les iniciatives posades en marxa com el programa Kumpania per a la infància i adolescència gitana

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assenyalat l’educació “com a eina de lluita contra l’exclusió social i la pobresa”, i ha destacat el programa Kumpania dirigit a les xiquetes, xiquets i adolescents gitanos “com un projecte inclusiu d’educació”.

Així ho ha destacat la vicepresidenta durant la seua compareixença en Les Corts per a informar sobre la seua participació en la Conferència organitzada a través del Consell d’Europa “Redefinint el poder: Enfortint els drets de les persones menors d’edat com a clau per a una Europa preparada per al futur”, que va tindre lloc el mes de novembre passat a Estrasburg amb motiu de la commemoració del 30 aniversari de la Convenión dels Drets del Xiquet i avaluar l’Estratègia Europea sobre els Drets de la Infància (2016-2021).

Oltra ha aprofitat la seua intervenció per a felicitar a tots els grups parlamentaris “pel pacte aconseguit ahir en les Corts per a la reconstrucció social, econòmica i sanitària de la Comunitat Valenciana” després de la pandèmia provocada per la COVID-19.

Respecte a la seua participació a Estrasburg, la vicepresidenta ha destacat algunes de les mesures impulsades pel Consell, i que va explicar en la cimera europea, per a combatre la pobresa i l’exclusió en la infància, “particularment en la infància més fràgil, la més invisible, la que està al nostre voltant i ni tan sols veiem”. Entre aquests col·lectius destaca el poble gitano i la necessitat de promoure l’escolarització de les xiquetes i xiquets gitanos més enllà de les etapes obligatòries.

La vicepresidenta ha explicat el projecte ‘Kumpania’ posat en marxa per a “donar resposta a la necessitat que els estudiants gitanos superen amb èxit l’educació obligatòria i continuen els seus estudis”, atés que dos de cada tres alumnes gitanos no els finalitzen.

El programa es desenvolupa en barris amb gran població gitana i inclou l’elaboració d’un itinerari personalitzat per a cada xiquet o adolescent i la mediació i el seguiment tant en el centre educatiu com en l’entorn familiar, així com classes de reforç escolar i orientació cap als estudis postobligatoris i el món laboral.

Mesures de inclusió

La vicepresidenta ha posat l’accent que la pobresa “és una clara vulneració dels drets humans, dels drets civils i de les llibertats públiques”, i per a combatre-la des del Govern valencià es treballa de manera constant “perquè el futur de les xiquetes i xiquets estiga lliure de manques i amenaces”.

En la seua intervenció, Oltra ha recordat que en 2015 en la Comunitat Valenciana hi havia una taxa de risc de pobresa o exclusió social del 32,9%, amb un 36,6% en el cas de la població infantil segons UNICEF.

Després de cinc anys, la Comunitat Valenciana està evolucionant gràcies a iniciatives com la Renda Valenciana d’Inclusió, que va començar a aplicar-se a l’abril de 2018 i s’ha convertit “en la millor eina per a atacar la pobresa per l’efecte directe que té sobre les persones”, ha assenyalat.

Segons el parer de la vicepresidenta, les iniciatives relacionades amb l’educació “garanteixen i promouen l’accés a la igualtat d’oportunitats” i per això, el Consell ha posat en marxa mesures en aquesta direcció “com la xarxa de Xarxa Llibres amb més de 425.000 estudiants o les beques de menjador que compten amb 136.000 persones benficiarias”.

Oltra ha esmentat també l’aprovació em la passada legislatura de la Llei de drets i garanties de la Infància i l’Adolescència, que reconeix per primera vegada a la infància i a l’adolescència “com a ciutadania activa i de ple dret en la Comunitat Valenciana”.