Oltra denuncia la doble bretxa que pateixen les dones treballadores amb diversitat funciona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Oltra denuncia la doble bretxa que pateixen les dones treballadores amb diversitat funcional

La vicepresidenta ha clausurat la primera trobada autonòmica ‘Apoderament de dones amb discapacitat en l’àmbit polític’

Aposta pels lideratges femenins i feministes que transformen el món i milloren la vida de les persones

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha denunciat que les dones amb diversitat funcional pateixen una “doble bretxa”, ja que, a la salarial, se suma la que tenen derivada de les “barreres” de tota mena que dificulten la seua plena inclusió.

La vicepresidenta ha sigut l’encarregada de clausurar la primera trobada autonòmica ‘Apoderament de dones amb discapacitat en l’àmbit polític’, organitzat per Dones Cermi amb l’objectiu de compartir experiències de dones amb discapacitat i de l’activisme associatiu.

En la seua intervenció, Oltra ha assegurat que els lideratges femenins i feministes “han de servir per a transformar el món, millorar la vida de les persones i fer polítiques pensades per a moltes realitats i per a les persones que més el necessiten”.

Així mateix, ha destacat que la diversitat és “un valor afegit i suposa riquesa social i riquesa econòmica”, i en aquest sentit ha insistit que cal continuar treballant “per a derrocar les barreres físiques i les barreres invisibles que dificulten la plena inclusió de les persones amb diversitat funcional”.

La vicepresidenta ha assenyalat que el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, generalment, pateix “més dificultats econòmiques, manques de serveis i obstacles per a accedir al mercat de treball”, una situació que, no obstant això, “els fa més fortes, més grans i amb molt més que aportar a la societat”.

En aquest sentit, ha destacat que a més de les circumstàncies particulars del col·lectiu de la diversitat funcional, aquestes dones també pateixen les conseqüències de la bretxa salarial, la qual cosa les sotmet a “una doble discriminació, en una situació més injusta amb gran desavantatge social i laboral”, ha puntualitzat la vicepresidenta.

Per aquest motiu, “és necessari que des dels poders públics s’aposte per un nou model productiu inclusiu amb el màxim respecte a les diversitats de tota mena i que lluite contra la bretxa salarial entre homes i dones”.

La titular d’Igualtat ha assegurat que, des del feminisme, “la qual cosa més ens importa és millorar tota la societat, fer-la més igualitària en drets i oportunitats i també més rica i diversa”, i ha destacat les polítiques de suport i les polítiques actives d’ocupació com a “eines claus” per a avançar més i millor en la construcció d’una societat “més justa i cohesionada”.

La vicepresidenta ha agraït al Cermi l’organització d’aquesta iniciativa per a conéixer, analitzar i reflexionar sobre l’accés de la dona amb discapacitat en càrrecs de responsabilitat dins de les entitats del tercer sector i en la pròpia Administració.