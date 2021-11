Oltra destaca la voluntat del Consell de ‘obrir camins on les petites i mitjanes empreses valencianes no poden arribar pels seus propis mitjans’

Print This Post

La vicepresidenta ressalta que Go Global és “una eina immillorable” per a ajudar a les pimes en la seua internacionalització

Destaca que el suport a la internacionalització “és essencial per a garantir l’estabilitat laboral i la creació de nous llocs de treball”

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat la voluntat del Consell de “alçar ponts i obrir camins allí on les petites i mitjanes empreses emprenedores valencianes, que són el teixit empresarial majoritari valencià, no poden arribar pels seus propis mitjans”, amb l’objectiu de “facilitar la seua estratègia exportadora”.

“D’aquesta manera, -ha afegit- els acompanyem en un camí imprescindible per a consolidar un nou model productiu valencià més eficient i sostenible, basat en una societat del coneixement, la tecnologia i la innovació”.

Oltra ha participat en la inauguració del VI Congrés Go Global al costat del president del Consell de Cambres de Comerç, José Vicente Morata, i el director general de Cooperació Institucional i Coordinació de Icex, Javier Sierra.

Per a la vicepresidenta, aquest congrés “és una oportunitat i una eina immillorable per a les petites i mitjanes empreses valencianes amb inquietuds en internacionalització, ja que permet conéixer les noves tendències exportadores, rebre assessorament per part de persones expertes i conéixer les possibilitats dels seus productes en els mercats internacionals gràcies a la connexió digital amb el personal de la Xarxa Exterior de Ivace, a més de tindre contacte directe amb possibles importadors”.

En aquest sentit, ha ressaltat el gran acolliment d’aquesta trobada, que combina la presencialitat amb l’atenció digital, desbordant totes les expectatives de les persones organitzadores, amb més de 1.000 signatures inscrites, i que mostren que “Go Global ha vingut per a quedar-se i per a ajudar i acompanyar a les empreses valencianes en el seu procés d’internacionalització”.

Oltra ha destacat que, des del primer moment, el Consell “ha tingut clar que és essencial el suport a la internacionalització empresarial per a garantir l’estabilitat laboral i la creació de nous llocs de treball”, ha assenyalat.

“Per això, -ha assenyalat- continuarem treballant en l’obertura de nous mercats que permeten a les nostres Pimes “continuar obrint camins i generar més oportunitats d’exportació, i, en definitiva, millorar la vida de la nostra ciutadania amb la creació de noves oportunitats laborals”.

Exportacions i aposta pels mercats africans

D’altra banda, la vicepresidenta ha recordat que la Comunitat Valenciana es manté com una de les autonomies més exportadores d’Espanya, situant-se en el període de gener a agost de 2021 com a quarta amb més vendes en els mercats exteriors, amb una “tendència a l’alça” que mostra una “recuperació gradual del dinamisme en les nostres exportacions amb increments en quasi tots els sectors” i ha apostat per “continuar millorant”.

En concret, en els primers huit mesos d’enguany les vendes de productes valencians a l’exterior van sumar 20.832,5 milions d’euros, amb un increment del 13,7€ interanual, que representa el 10,3€ del conjunt espanyol.

Així mateix, ha destacat que un dels objectius del Congrés Go Global és abordar l’estratègia “Horitzó Àfrica”, amb l’objectiu d’augmentar la nostra presència empresarial en aquest continent que, sens dubte, afavorirà “un creixement just, inclusiu i sostenible del continent”.

Congrés Go Global

El Congrés Go Global està organitzat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball – a través de Ivace Internacional -, les Cambres de Comerç de la Comunitat i Icex España Exportació i Inversions i compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

Després de la celebració de la cinquena edició d’aquest esdeveniment de manera virtual l’any passat, el Congrés Go Global represa la presencialitat entorn de quatre matèries centrals: la logística internacional tradicional enfront de ecommerce, la ciberseguretat i ciberinteligencia per a l’exportació, les estratègies de sostenibilitat per a la competitivitat de les empreses i l’estratègia “Horitzó Àfrica”.

A més, la presencialitat permetrà a les empreses reunir-se amb la Xarxa Exterior del Ivace i amb empreses importadores internacionals presents en l’esdeveniment. També estan previstes reunions virtuals amb les oficines comercials de Icex en 16 mercats.

Les empreses han pogut inscriure’s de manera gratuïta en aquest esdeveniment, que compta amb ponents de primer nivell que participen en quatre grans taules de debat empresarial en les quals empreses de la Comunitat Valenciana oferiran les seues experiències i bones pràctiques de com aborden aquestes importants estratègies en el seu dia a dia.

També hi haurà espais de diàlegs vinculats a diferents temàtiques amb l’objectiu de generar ‘networking’ entre empreses tractores i empreses interessades en la matèria.

Reunions amb empreses importadores

El Congrés Go Global represa el seu vessant més comercial amb la invitació per part del Ivace d’un nodrit grup d’empreses importadores dels sectors d’alimentació, vins, cosmètica, subministraments industrials, hàbitat, materials de construcció, moda i calçat que mantindran reunions amb aquelles empreses que ho sol·liciten.

A més de les quatre temàtiques principals, les empreses assistents podran participar així mateix en les jornades previstes entorn del finançament de la internacionalització i a la sala Europa Oportunitats.