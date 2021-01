Oltra destaca un increment del 40% en el nombre de títols de família nombrosa emesos en cinc anys

Connect on Linked in

Des de 2015 el nombre de títols de família nombrosa ha passat de 57.306 als 80.186 actuals

La vicepresidenta ha destacat els esforços de la Conselleria per a agilitar els tràmits d’expedició i renovació dels títols

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat l’increment del 39,9% en el nombre de títols de família nombrosa emesos per la Conselleria en cinc anys, segons reflecteixen les dades de desembre de 2020 amb 80.186 títols registrats enfront dels 57.306 expedits al juny de 2015.

La vicepresidenta ha explicat que les polítiques de família han sigut “una prioritat” per al Consell des de l’inici de l’anterior legislatura i, per aqueixa raó, a més de tindre en compte la diversitat familiar, “s’ha treballat per a poder agilitar el màxim possible la tramitació i la renovació dels títols” que es poden realitzar també per via telemàtica.

Oltra ha assenyalat que per a fer això possible la Conselleria va adoptar una sèrie de mesures, a més del reforç del personal, “amb l’objectiu de garantir que aquestes famílies no perden beneficis als quals tenen dret”.

Així, des d’Igualtat i escoltant les peticions plantades per les associacions de famílies nombroses, la vicepresidenta ha recordat que també es va acordar que la renovació del títol en el cas d’aquelles xiques o xics majors d’edat però que continuen estudiant i depenent econòmicament dels seus progenitors, “no haja de fer-se anualment, sinó que continue vigent mentre la situació no canvie i no superen els 26 anys”.

Beneficis per a les famílies nombroses

La vicepresidenta ha informat que al juny de 2015 hi havia 57.503 títols de família nombrosa, dels quals 28.723 eren de València, 21.324 d’Alacant i 7.259 de Castelló.

En aquests moments hi ha 80.186 títols de família nombrosa en la Comunitat, 40.189 a la província de València, 10.105 en la de Castelló i 29.892 a la província d’Alacant. Per categories, 72.652 són de general i 7.534 de categoria especial.

Respecte als avantatges que ofereixen, Oltra ha explicat que totes aquestes famílies tenen accés a “múltiples beneficis com a deduccions en matrícules universitàries i de formació professional, punts per a l’elecció de centre i beques per a menjador i llibres de text”.

Així mateix, són considerades un col·lectiu prioritari en l’accés a les ajudes de lloguer, tenen dret a deduccions en el tram estatal i en l’autonòmic de l’IRPF, descomptes en bitllets de tren, avió, metre, bus i en espais culturals, bonificacions en l’IBI i altres impostos municipals, i accés al bo social de la llum.

La gestió durant la pandèmia

La vicepresidenta ha assenyalat que dins de les accions que es vénen posant en marxa des del seu departament amb l’objectiu que la tramitació d’aquests títols siga el més àgil possible, per a enguany s’ha decidit reconéixer al personal que tramita els títols com de “atenció directa”, la qual cosa facilitarà i garantirà la seua substitució en aquells casos en els quals estiguen de baixa.

A més, amb motiu de l’inici de l’estat d’alarma per la COVID-19 al març del passat any, la Conselleria va acordar prorrogar un any la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i famílies monoparentals, davant les dificultats que tenien les famílies per a poder sol·licitar la renovació d’aquests títols a causa de la limitació de circulació i al confinament decretat.

D’aquesta manera, es va establir prorrogar de manera automàtica fins al dia 14 de març de 2021 la validesa dels títols i carnets de famílies nombroses i els títols de famílies monoparentals que hagen caducat o caduquen entre l’1 de juny de 2019 i el 13 de març de 2021.

Aquests mesos també s’ha posat en marxa un pla de xoc per a agilitar totes les tramitacions pendents, sobretot en el cas dels títols que se sol·licitaven per primera vegada, la qual cosa ha permés resoldre tots els títols pendents dins de termini.