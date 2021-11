Oltra: ‘El Consell destina 14,7 milions d’euros en ajudes als ajuntaments per a aplicar en la Comunitat Valenciana el Pla Corresponsables’

Print This Post

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha informat que el Ple del Consell ha aprovat el decret que regula les bases per a la concessió de 14,7 milions d’euros en subvencions directes als ajuntaments per al desenvolupament del projecte de bosses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys.

La vicepresidenta ha explicat que la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19 va disparar la bretxa de gènere en l’ocupació fins a màxims que no es veien des de la crisi financera de 2008 i propicià també un increment de l’atur, cosa que ha afectat especialment les dones.

Per a això, proposa una sèrie d’actuacions entre les quals figuren aquestes bosses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys, amb l’objectiu d’afavorir la conciliació de les famílies i de crear ocupació estable i de qualitat en el sector de les cures.

En concret, el decret aprovat hui pel Consell regula la concessió directa de subvencions a les entitats locals per a habilitar serveis de cura professional de qualitat d’aquests xiquets i xiquetes, que es prestaran en dependències públiques habilitades a aquest efecte, com per exemple escoles, centres municipals o poliesportius, entre altres.

Les cures es podran prestar en períodes no lectius, mitjançant projectes d’oci educatiu com a escoles d’estiu, d’hivern o similars; o mitjançant serveis de cangur prestats en una instal·lació adequada).

També es podran prestar en dies lectius, a través de l’ampliació d’horaris matinal i vespertí en els centres escolars i altres instal·lacions municipals.