Oltra: ‘El Consell ha començat els treballs per a adaptar els plans territorials Pativel i Patricova a la realitat d’emergència climàtica

Connect on Linked in

“El Consell ha començat els treballs per a adaptar els plans territorials Pativel i Patricova a la realitat d’emergència climàtica”



– El Consell inicia les actuacions per a pal·liar els danys provocats per la borrasca Gloria en la Comunitat Valenciana

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha anunciat que el Consell ha començat els treballs per a adaptar el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) i el Pla d’Acció Territorial de Caràcter Sectorial sobre Prevenció del Risc d’Inundació en la Comunitat Valenciana (Patricova) “per a adaptar les exigències normatives a la realitat d’emergència climàtica”.

Durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell, la vicepresidenta ha insistit que “ens hem de replantejar com hem actuat fins ara i com hem de fer-ho de cara al futur”, de manera que mecanismes com el Pativel i el Patricova “han de millorar per a ser encara més exigents d’ací al futur per a compassar-nos a les situacions d’emergència climàtica que estem vivint ara”.

En aquest sentit, Oltra ha assegurat que el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, “ha donat les instruccions oportunes als tècnics de la Conselleria perquè es treballe sobre el Pativel i el Patricova i anar adaptant les exigències normatives a la realitat d’emergència climàtica”.

L’objectiu, segons ha explicat la vicepresidenta, és “anar treballant sobre l’ordenació del territori” amb la finalitat de “emprendre canvis estructurals profunds per a salvaguardar la seguretat de les persones” en un termini d’entre deu i quinze anys.

Pal·liar danys

Pel que respecta als danys provocats per la borrasca Gloria, la vicepresidenta ha informat que el Consell ha iniciat les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal marítim, de neu, vent i fenòmens costaners, ocorregut entre el 19 i el 22 de gener en la Comunitat Valenciana.

Aquest temporal, “d’una extensió i intensitat inusitada”, ha assenyalat Oltra, ha provocat la defunció de cinc persones en la Comunitat Valenciana i ha afectat “estructures del nostre litoral, ocasionant, també, danys importants en altres béns, infraestructures i instal·lacions”.

“Davant aquesta situació, cal començar les accions per a aconseguir, com més prompte millor, la volta a la normalitat de les zones que s’han vist afectades en tot el territori valencià”, ha insistit la vicepresidenta, qui ha destacat “el temps rècord, una vegada més”, que el Consell inicia el procés de reparació dels danys causats.

Oltra ha indicat també que el Consell instarà al Govern d’Espanya perquè declare els municipis afectats com a “zona afectada greument per una emergència de protecció civil”, al mateix temps que sol·licitarà l’activació del fons de solidaritat de la Unió Europea per a catàstrofes naturals greus.

La vicepresidenta ha aprofitat l’ocasió per a agrair “una vegada més” a totes les persones “que han ajudat en aquesta situació d’emergència a evitar danys majors, però, fonamentalment, a salvaguardar la seguretat de les persones”.

Presentació dels danys

Una vegada publicat l’acord del Consell en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), els municipis afectats disposen d’un termini de 45 dies per a presentar les estimacions de danys en infraestructures i béns públics afectats.

Així mateix, els ajuntaments també poden presentar les despeses extraordinàries que, amb caràcter d’urgència, s’han efectuat a conseqüència del temporal.