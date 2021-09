Oltra: ‘El cooperativisme ofereix respostes viables, resilients, innovadores i sostenibles per a construir una societat i una economia més justa i humana

Connect on Linked in

– La vicepresidenta destaca l’aposta del Consell per l’economia social com a via de recuperació després de les crisis de la COVID-19

– Les regions d’Occitània, Emília-Romagna, Zagreb i Comunitat Valenciana posen en comú iniciatives per a impulsar aquest model

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha ressaltat que el cooperativisme i l’economia social, “continuen oferint, hui dia, respostes viables, resilients, innovadores i sostenibles que ens ajuden a construir una societat i una economia més justa i humana”.

En aquest sentit, ha destacat l’aposta del Consell per aquest model empresarial, que en la Comunitat Valenciana representa el 12,5% del PIB (per damunt de la mitjana europea, que està en el 8%), amb 2.500 empreses i amb una creació d’ocupació directa i indirecta que ascendeix als 78.911 llocs de treball, i ha indicat el seu valor com a via de “recuperació de l’economia i l’ocupació després de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19”.

Oltra ha assenyalat, a més, que Les Corts ja han manifestat “el seu suport al desenvolupament d’aquestes polítiques de transformació i va instar el Govern espanyol a realitzar les modificacions normatives que permeten el seu desenvolupament”.

En aquesta línia, ha advocat perquè la Unió Europea, en el disseny del Pla d’Acció Europeu per a l’Economia Social, l’Estratègia de l’Economia Social de l’Estat, i les diferents estratègies regionals, “avanç en el foment i el suport en els processos de transformació empresarial, recollint les necessitats normatives, de formació i divulgació i de suport financer que requereixen”.

Oltra ha realitzat aquestes declaracions durant la inauguració de la jornada ‘workshop’ internacional sobre transformació d’empreses cooperatives que se celebra a València, dins de projecte Reset en el qual participen quatre regions europees (Comunitat Valenciana, Occitània, Emília-Romagna i Zagreb).

En aquesta jornada s’analitza les diferents propostes que, des de l’economia social, poden donar-se per a oferir alternatives que ajuden a conservar i mantindre llocs de treball quan les empreses es troben en dificultat, o enfront de relleus generacionals.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha destacat la “major resiliència i capacitat d’adaptació enfront de les crisis” que caracteritza a l’activitat econòmica lligada a les empreses de l’economia social, cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció.

Com a exemple d’aquesta resiliència, Oltra ha assenyalat que, durant la crisi de 2009 a 2013, l’ocupació en el sector cooperatiu va descendir un 8% enfront del 15,5% de les empreses del sector privat.

Aquesta característica s’ha fet patent també durant la crisi econòmica generada per la COVID-19; així, mentre que la creació d’empreses va descendir en 2020 un 13% en les empreses convencionals, “en el sector cooperatiu sol el va fer un 1,4%; i en el primer semestre de 2021, “s’han constituït quasi el total de cooperatives que l’any anterior, en una clara mostra que en situacions d’incertesa, l’emprenedoria col·lectiva en cooperativa ofereix major estabilitat”.

Aposta de la Generalitat pel cooperativisme

En aquest context, la vicepresidenta ha repassat les diferents accions que està impulsant la Generalitat, a través de la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a donar suport a l’economia social, com el programa ‘Salva la teua empresa’.

Es tracta d’un projecte iniciat en 2020 en col·laboració amb Fevecta i amb el cofinançament del Ministeri de Treball i Economia Social “per a fomentar la transformació cooperativa en situacions de crisis o de difícil relleu generacional”. La Generalitat reserva un milió d’euros del fons Fininval per al reforç financer que aquestes transformacions requerisquen.

Així mateix, des de la Generalitat s’ha donat suport a Fevecta en l’organització durant 2020 i 2021 de cinc jornades informatives amb al voltant de 300 participants, a partir de les quals aquest 2021 s’està treballant en set transformacions cooperatives, totes emmarcades en el sector serveis.

Amb tot això, Oltra ha animat a continuar avançant en aquesta senda, especialment en altres àmbits i sectors com l’industrial, per al que ha posat com a exemple el travat realitzat a la regió italiana d’Emília-Romagna, amb un 80% de transformacions cooperatives en el sector industrial.

Projecte Reset

La jornada internacional que se celebra a València s’emmarca dins del projecte Reset (Relaunching Employment with Social Economy in the Territories), en el qual participen la Comunitat Valenciana i les regions d’Occitània, Emília-Romagna, Zagreb per a cerca d’alternatives des de l’economia social per a l’activació i conservació de l’ocupació a la Unió Europea.

Es tracta d’un projecte finançat en el programa Cosme, que pretén recopilar i analitzar les millors pràctiques de les polítiques públiques relacionades amb l’economia social i la seua capacitat per a fixar, mantindre i crear ocupació.

Al maig es va realitzar la primera trobada, a la Regió d’Occitània, en el qual administracions, organitzacions i empreses socials van posar en comú els programes i polítiques públiques que es realitzen en cada regió; un treball que es continua en aquestes segones jornades divulgatives obertes a tots els agents implicats.