Oltra: ‘El servei valencià d’atenció a la dependència resol diàriament 148 expedients de noves persones beneficiàries’

Connect on Linked in

El sistema d’atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana atén en aquests moments a 114.745 persones a través d’alguna mena de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l’informe que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que es publica des de juliol de 2017 en la seua pàgina web.

Per províncies, 35.468 són persones dependents d’Alacant, 13.171 de la província de Castelló i 66.106 persones corresponen a la província de València.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat la gran faena que s’està fent en la Comunitat Valenciana en l’atenció a les persones en situació de dependència, i ha afegit que així ho demostra el fet que diàriament “es resolen una mitjana de 148 expedients de noves persones que s’incorporen al sistema d’atenció a la dependència”

La vicepresidenta ha assenyalat que malgrat les dificultats que suposa la pandèmia de la COVID-19, des de gener d’enguany s’han resolt 21.576 expedients de persones que han sol·licitat el reconeixement de la dependència, i ha assegurat que es continua treballant.

Cal recordar que aquestes persones reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador de l’entorn familiar, pel servei d’ajuda a domicili o pel recent recurs de l’assistent personal, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant.