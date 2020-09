Oltra: ‘Igualtat amplia les ajudes de la renda valenciana d’inclusió per a les dones víctimes d’explotació sexual’

Connect on Linked in

Aquest dimecres se celebra el Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de persones



La vicepresidenta recorda que en la llei contra la violència sobre la dona es considera l’explotació sexual com una forma de violència de gènere

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ampliarà a partir del pròxim any les quanties de la renda valenciana d’inclusió per a aquelles dones prostitutes i que es troben en una situació d’explotació sexual fins a equipar-lo a l’import del salari mínim interprofessional, la qual cosa suposa ampliar la prestació en 300 euros.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, amb motiu del Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de persones, i ha recordat que la llei Integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana considera l’explotació sexual “com una forma de violència de gènere”.

La vicepresidenta ha explicat que a través de la Llei d’acompanyament dels pressupostos es farà una modificació perquè en el cas de la renda valenciana d’inclusió, el 70% del percentatge del SMI establit s’amplie fins al 100% en el cas de les dones prostituïdes que es trobe en una situació d’explotació sexual.

En la seua intervenció, Oltra ha assenyalat que, a pesar que no existeixen dades oficials, s’estima que prop de 100.000 dones exerceixen la prostitució a Espanya, segons els investigadors de la Universitat Pontifícia de Cometes ICAI-ICADE.

A més, ha afegit que la pandèmia ha posat al descobert “la gran vulnerabilitat en la qual viuen les dones prostituïdes”, que després de decretar-se el confinament, “es va veure agreujada perquè moltes d’elles van ser abandonades al carrer, sense el bàsic per a poder subsistir”.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha destacat la necessitat d’ajudar a aquestes dones perquè puguen accedir al SMI complet amb l’objectiu de facilitar “un projecte de vida independent alternatiu que els permeta eixir de la situació d’explotació sexual en la qual viuen i allunyar-se de la xarxa de tràfic”.

Aquestes ajudes econòmiques, ha assenyalat, han d’anar acompanyades d’una actuació integral que va de la informació i l’assessorament en matèria social, sanitària, formativa i laboral, a la promoció de la seua autonomia “a través d’un itinerari amb estratègies i xarxes de suport que els facilite reprendre una vida independent en la qual elles siguen els qui trien el seu propi camí”.



Respecte a això la vicepresidenta ha explicat que les situacions d’explotació sexual “són objecte d’intervenció per part de la Xarxa de Centres Dona de la Generalitat en tot el territori de la Comunitat”, seguint el Protocol Nacional i autonòmic de tràfic. A través de la xarxa, s’ofereix a aquestes dones un acolliment residencial acompanyades per educadores socials especialitzades en el treball amb víctimes de tràfic.

La vicepresidenta ha incidit en què per a erradicar la prostitució és necessària una bona educació en valors de “igualtat i respecte”, sensibilitzar a la societat i una legislació “més potent contra proxenetes i consumidors”.



En aquesta línia ha recordat que des del Consell s’ha legislat per a no subvencionar aquells mitjans de comunicació que incloïen anuncis de prostitució, “una mesura senzilla i efectiva que ha suposat que no hi haja periòdics que els continuen mantenint”.