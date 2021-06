Onze pacients es beneficien del nou PET-TC de l’Hospital d’Alzira en la seua primera setmana de funcionament

Connect on Linked in

Una vegada superades les restriccions marcades per la pandèmia, es preveu realitzar prop de 1.000 exploracions a l’any amb esta tecnologia

La posada en funcionament del nou PET-TC de l’Hospital d’Alzira suposa un important salt qualitatiu tant per als pacients com per a la cartera de serveis del centre alzireny

El PET-TC és una de les proves amb major capacitat per a la detecció de tumors.

Onze pacients s’han beneficiat de l’equip de PET-TC de l’Hospital Universitari de la Ribera, des de la seua posada en funcionament, l’1 de juny.

“Esta setmana ja seran 35 els pacients que podran utilitzar el nou equip i esperem que, una vegada superades les restriccions marcades per la pandèmia, puguem realitzar prop de 1.000 exploracions a l’any amb esta nova tecnologia”, ha destacat la cap del Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital d’Alzira, la Dra. Ana Tembl.

El PET-TC del centre alzireny entra en funcionament una vegada autoritzat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i realitzades les preceptives proves de calibratge del nou equip.

Esta és la primera vegada des de la seua obertura, en 1999, que l’Hospital de la Ribera compta amb un equipament d’estes característiques. Per a això, després del seu pas a la gestió pública directa, la Conselleria de Sanitat ha realitzat una inversió de 1,8 milions d’euros, dels quals 1,4 milions s’han destinat a l’adquisició de l’equip i 400.000 euros al condicionament de l’espai on està situat, una zona de 160 metres quadrats, blindada de plom amb l’objectiu d’evitar qualsevol tipus de risc tant per al pacient com per al personal sanitari.

Segons ha afirmat la gerent del Departament de Salut de la Ribera, la Dra. Liliana Fuster, “la posada en funcionament del nou PET-TC de l’Hospital d’Alzira suposa un important salt qualitatiu tant per als pacients com per a la cartera de serveis del centre alzireny, ja que no serà necessari recórrer a la unitat mòbil que es traslladava fins a Alzira per a la realització d’esta mena de proves”.

Diagnòstic precís

Cal destacar, en este sentit, que el PET-TC és una de les proves amb major capacitat per a la detecció de tumors. Es tracta d’un híbrid entre dues tècniques d’imatge: el TAC (Tomografia Axial Automatitzada) i el PET (Tomografia per Emissió de Positrons).

D’esta manera, la conjunció de totes dues tècniques permet obtindre un diagnòstic precís gràcies a la seua concreció mil·limètrica a l’hora d’identificar lesions en fases primerenques, valorar la seua extensió i predir la resposta als tractaments.

Segons la Dra. Tembl, “el PET-TC ens proporciona imatges d’alta resolució amb l’afegit que les exploracions corporals i cerebrals es realitzen en tot just 10 minuts”.

Així mateix, per a la Dra. Tembl, “la precisió resulta determinant per a valorar l’eficàcia de determinats tractaments, sobretot oncològics, per la qual cosa el nou equip és una eina molt valuosa per a optar per un tractament o un altre que oferisca millors perspectives de curació”.

Un altre dels beneficis del nou PET-TC és que, en disposar d’un exhaustiu sistema de reconstrucció d’imatges, s’evita la possible realització d’altres proves o procediments complementaris més agressius, la qual cosa suposa una menor irradiació per al pacient.

De la mateixa manera, gràcies a la precisió de les seues imatges, este tipus de prova permet estudiar determinades malalties neuropsiquiàtriques, ja que ajuda en la detecció precoç de canvis metabòlics en el cervell, en l’estudi de tumors cerebrals, patologies del sistema nerviós central o en la valoració de la deterioració cognitiva (malaltia de Parkinson o Alzheimer).