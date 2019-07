Òpera: de Les Arts, a la plaça Major d’Alzira

Connect on Linked in

L’obra ‘Bastià i Bastiana’, de Mozart, este dijous a les 22 hores al centre de la ciutat

Bastià i Bastiana és l’obra de Wolfgang Amadeus Mozart amb la qual està girant Les Arts pels municipis Valencians.

Les Arts Volant 2019 és la gira patrocinada per la Diputació de València que arriba dijous 11 de juliol a les 22 hores a la plaça Major d’Alzira, on s’han preparat 600 cadires per al públic assistent. L’òpera es munta sobre un “camió-escenari”, que conté: decorats, il·luminació i so.

Es tracta d’un ambiciós projecte cultural que va començar a l’estiu del 2017 i que ha estat possible gràcies a la cooperació entre el Palau de les Arts, creador del projecte, i l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, promotora i difusora d’estes representacions als pobles de les comarques valencianes, així com l’esforç comú i l’entusiasme que han mostrat els dotze ajuntaments que acullen les representacions.

L’objectiu de la campanya és acostar als ciutadans de la nostra Comunitat un bé cultural que és patrimoni de tots, des de la plaça més cèntrica, al barri més perifèric. Amb propostes com esta, la cultura de la música arriba a tot tipus de localitats i públic, i s’aconseguix donar visibilitat i fer accessible el món de l’òpera per a poder gaudir de l’art i de la bellesa sense desplaçar-se.

“Tenim un mes de juliol ple d’oferta cultural musical i en el cas d’esta activitat anime especialment els alzirenys i alzirenyes per a que vinguen i que no es perden l’oportunitat de gaudir amb esta representació del més alt nivell” assegura Alfred Aranda, regidor de Cultura.

El títol escollit és una de les òperes més emotives i interessants del jove Mozart: Bastià i Bastiana. Una història d’amor entre dos joves que transcorre en un humil llogaret de pastors. Enamorats l’un de l’altre, la inseguretat els farà recórrer –cadascun pel seu compte– al bruixot Colas per tal que amb els seus poders màgics provoque que tots dos tornen a sentir atracció. Bastiana provocarà la gelosia de Bastià en fer-li creure que està enamorada d’un altre jove, i ell intentarà atraure la seua atenció amenaçant amb el suïcidi. Al final es reconcilien i anuncien preparatius de noces.

L’òpera serà interpretada per cantants del Centre Plácido Domingo acompanyats al piano. A més, compta amb el suport de personal tècnic de Les Arts per a la posada en escena.



Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburg, 27 gener 1756 – Viena, 5 desembre 1791), xiquet prodigi i referent universal en la història de la música que va compondre més de 600 obres al llarg dels seus 35 anys de vida. La creació de l’òpera Bastià i Bastiana data de 1768, quan Mozart tenia dotze anys, i va ser pensada per a ser representada en uns jardins, tal vegada els del reconegut metge Franz Anton Mesmer, inventor del magnetisme i mecenes de les arts. L’obra està escrita en forma de Singspiel, gènere musical que va nàixer a Alemanya al segle XVIII, que fa referència a temes, danses i ritmes populars evocadors de la senzillesa rural i que inclou parts parlades.