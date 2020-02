Oro Azorín, no s’hi ha apujat el sou, així ho assegura a les càmeres de Grup Televisió

Print This Post

Ha expressat les seues intencions respecte als grups polítics que han difós informació no certa.

“L’alcaldessa de Favara extrau 8.758 euros de la borsa d’ocupació social per apujar-se el sou” és el titular de la notícia que escandalitzava a l’equip de govern de Favara el passat dimarts quan es va publicar, a hores d’ara, Oro ens ha desmentit que fora així i que a la web de l’ajuntament poden consultar les nòmines gràcies al portal de transparència.

Per altra banda ha arremés al Partit Popular de la informació errònia que el grup ha difós d’ella i ha manifestat les seues intencions malgrat aquestes falses divulgacions, a més, ha expressat el seu malestar als mitjans de comunicació que no hi han contrarestat la informació.

Seguirem informant-los a mesura que avance la situació.