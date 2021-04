Ortiz: “Tots investiguen la trama dels germans Puig menys Les Corts i l’advocacia de la Generalitat”

Per a la portaveu adjunta del Grup Popular “si realment no hi ha res a ocultar en les ajudes als germans del *President no haurien de tindre cap problema a donar suport a una comissió d’investigació”

“El valencià per a la família Puig és un botí del qual enriquir-se”

La portaveu adjunta del Grup Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha assenyalat que “tots investiguen la trama dels germans Puig menys Les Corts i l’advocacia de la Generalitat”.

Ortiz ha demanat a la resta de grups que donen suport a la creació d’una comissió d’investigació en Les Corts sobre les ajudes al valencià perquè “sembla sinó semblarà que el *Botanic no vol saber on va els diners dels valencians”.

Eva Ortiz ha assenyalat que “sembla que no volen saber res d’on va els diners públics i que això no va amb vostés. Si realment no hi ha res a ocultar no haurien de tindre cap problema a donar suport a aquesta comissió, aquesta vegada amb un objecte que coincideix literalment amb les paraules que va suggerir el síndic socialista el mes passat per a aprovar-la”.

La portaveu popular ha assenyalat que “aquesta comissió va dels diners dels valencians. De saber per què els diners per a promoure el valencià s’anava a anar a cantants guineans, per què hi ha persones que anaven de ruta per les conselleries caçant subvencions, per què hi ha proveïdors que “s’anaven a folrar” amb l’arribada de Puig i de per què hi ha testimonis que demanen protecció per denunciar les pràctiques dels germans Puig”.

Ortiz ha assenyalat que “les ajudes per a la Promoció del valencià i gestió del multilingüisme s’ha disparat quasi un 300%. L’Audiència Provincial de València ha obert judici oral al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, per delicte de falsedat en document públic, comés per encobrir la falta de controls de la Generalitat en relació amb les subvencions de la família del president. A més, hi ha una instrucció per delicte contra la Hisenda Pública del germà de Ximo Puig i els seus socis per frau de subvencions, malversació i prevaricació. En aqueixa causa també estan investigant la Guàrdia Civil, la Fiscalia Anticorrupció i l’Agència Tributària. A més, la Fiscalia també ha obert diligències d’investigació penal enfront de Francis Puig i als seus socis per una investigació de la comissió de defensa de la competència. A tot això, l’Advocacia de la Generalitat s’ha personat per a exigir responsabilitat penal ni civil en cap d’aquestes investigacions”.

“Pel que sembla, els germans del president de la Generalitat per ser els qui són es creuen impunes” ha assenyalat. “En resum, tothom està investigant la trama dels germans Puig, menys el Govern que li dona les subvencions i que és el principal perjudicat i la Cambra que sustenta a aquest Govern”.

Eva Ortiz ha afirmat que “dels més de 2,3 milions d’euros públics que han obtingut il·legalment els Puig i els seus socis des que Ximo Puig és president, més del 50% són per ajudes per al foment del valencià, només de la Generalitat Valenciana. Aqueixes ajudes s’han obtingut amb audiències falses, arribant a justificar que cada habitant del seu àmbit, inclosos els bebés, veia la televisió en set televisors, factures falses i duplicades, nòmines falses i duplicades i despeses falses. S’han justificat les ajudes amb pagaments personals al pare de Ximo Puig, als dos germans de Ximo Puig, al fill de Ximo Puig…”.

La portaveu popular ha indicat que “la llengua valenciana per a la família Puig és un botí del qual enriquir-se. Volem saber què estan passant i si hi ha responsabilitats polítiques més enllà de les judicials que van per un altre camí. Si realment no hi ha res, si el germà del senyor Puig quasi passava per ací i no és l’amo de l’empresa com va dir el senyor Mata ací, i tot és una invenció, llavors no sabem per què es prenen tantes molèsties a intentar ocultar la informació, a obstaculitzar la investigació i obligar-nos a anar als tribunals per a obtindre papers”.