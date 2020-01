Otakuvers i improvisació teatral es converteixen en activitats regulars de Joventut a Paiporta

Connect on Linked in

Ambdós propostes han format part de la programació del Centre Jove. El 20 de gener comença la inscripció per a l’Agenda Jove d’Hivern, amb sis nous tallers gratuïts

El Centre Jove de Paiporta ha aconseguit consolidar dos de les activitats de les seues diferents programacions. Des del primer moment, el manga i la cultura japonesa, així com el teatre improvisat, han suscitat un gran interés entre la joventut paiportina. Estes accions s’han convertit en punts de trobada de persones joves amb un interès comú que, des del departament de Joventut, s’han dinamitzat per tal de donar pas a grups amb objectius definits que funcionen amb regularitat.



Un dels exemples més clars és l’activitat d’Otakuvers, grup de joves aficionats al manga, l’anime i la cultura japonesa que queda cada dimecres de vesprada amb els plans més diversos: Club de lectura, anime, jocs de taula, creació de còmics, etc…



Actualment este grup el formen entre 25 i 30 joves de 12 a 16 anys que, amb el suport de les persones de dinamització, participen de forma activa en la programació de les seues pròpies activitats.



Este plantejament metodològic està basat en la perspectiva de l’oci educatiu, entès com “l’espai del qual formen part activitats culturals, socials, esportives, extraescolars o d’educació en el temps lliure que es realitzen amb una intencionalitat educativa, més enllà de l’ensenyament reglat, basades en metodologies d’Educació No Formal, que busquen potenciar l’educació en valors, i tenen la finalitat d’afavorir el creixement personal, el desenvolupament de la identitat i l’adquisició de valors i hàbits per a la vida, com ara la solidaritat, l’empatia i la felicitat”, segons s’afirma en la Declaració d’Oci Educatiu ‘Ens reunim amb uns altres valors’, de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).



D’altra banda, el grup jove d’improvisació teatral està format per entre 10 i 15 membres que, regularment, han participat en els tallers de formació de Laboratorio Impro (components de la companyia Súbit!), en el marc de l’Agenda Jove. En els últims temps este grup ha anat consolidant-se, cosa que permet treballar amb ells i elles des d’un plantejament a llarg termini que culmine amb una mostra final oberta al públic.



Amb l’arribada de l’any 2020 estes dues activitats passen de ser de caràcter puntual a programes permanents del departament de Joventut, amb objectius grupals i metes educatives clarament definides. El grup Otakuvers reprendrà la seua activitat el dimecres dia 5 de febrer a les 17.30 hores , i el grup jove d’improvisació teatral, el divendres, 7 de febrer, a les 17.30 hores. Ambdues són gratuïtes i es realitzen a les instal·lacions del poliesportiu municipal. Per a més informació es pot contactar amb el departament de Joventut, a la planta baixa del poliesportiu municipal; o bé al correu joventut@paiporta.es



Oberta l’Agenda Jove d’Hivern

El pròxim 20 de gener comença la inscripció per als sis tallers i activitats programats en l’Agenda Jove d’Hivern. L’oferta va preferentment dirigida a joves entre 12 i 30 anys, si no s’especifica el contrari. Totes les activitats són gratuïtes i les places estan limitades. La inscripció es pot formalitzar al Centre Jove, al poliesportiu municipal.



Per a aquesta temporada, l’Agenda Jove ofereix un taller titulat ‘Com fer fotografies amb una llauna: taller de fotografia estenopeica’, altre sobre ‘Customització i reciclatge de texans’, també de ‘Pósters per al 8 de març’, un ‘Taller de màgia’ i, per últim, ‘Primers auxilis aplicats a menors’. Hi ha més informació al web municipal (paiporta.es/agendajove) i en els espais de Facebook i Instagram del Centre Jove de Paiporta.