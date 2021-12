Paco Girona Salesa pren possessió com a regidor de Compromís a l’Ajuntament d’Almussafes

Substitueix a Lourdes Moreno, qui va renunciar a la seua acta a l’octubre per motius professionals i personals

Ahir, dijous 2 de desembre, es va dur a terme en el plenari de la Corporació municipal d’Almussafes la presa de possessió de Paco Girona Salesa com a nou regidor de Grup Compromís a l’Ajuntament de la localitat. El nou edil, que en les últimes eleccions municipals ocupava el lloc número 7 de la llista de la coalició, s’incorpora en substitució de Lourdes Moreno, qui va renunciar a la seua acta de regidora el mes d’octubre passat per motius professionals i personals.



El grup del principal partit de l’oposició almussafenya queda, per tant, integrat a partir d’ara per Amparo Medina, Josep Magraner i el mateix Paco Girona, qui actualment ostenta el càrrec de secretari local després d’haver militat en el col·lectiu des de fa molts anys. Els seus companys afirmen estar “molt orgullosos i satisfets” amb aquesta incorporació i asseguren que formaran “equip”.



Lourdes Moreno va oficialitzar la seua renúncia el passat 7 d’octubre del seu càrrec de regidora després de sis anys de dedicació a la política local activa adduint motius de caràcter laboral i personal. La decisió va comptar amb el suport del col·lectiu Compromís de la població, al qual continuarà vinculada. “No descarte tornar a la política activa en el futur, ja que he gaudit de treballar per i per al meu poble i estic plenament satisfeta d’haver completat un servei públic en el qual m’he implicat al màxim”, va expressar en el seu discurs de comiat.