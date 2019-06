Paco Ibáñez rememora en ‘Serenates’ el concert històric a l’Olympia de París després de 50 anys

Print This Post

El cantant valencià celebra una gira internacional amb motiu de l’aniversari del concert del 69

El Claustre del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València es converteix aquest divendres, 28 de juny, en l’escenari de la gira internacional de Paco Ibáñez, que està realitzant amb motiu del 50é aniversari del seu històric concert el 1969 a l’Olympia de París. El marc elegit pel cantant valencià ha estat ‘Serenates’, el festival de referència en les nits d’estiu a la ciutat.

El concert començarà a les 22:30 hores i les entrades poden adquirir-se a través de la web http://www.latenda.es/entrades i a La Tenda de la Universitat de València, a La Nau.

Amb Mario Mas a la guitarra, Paco Ibáñez posarà veu i música al concert de ‘Serenates’ aquest divendres, oferint al públic un viatge a través de les cançons d’aquell moment històric del 69 i les enllaçarà amb les seues noves composicions. Grans músics que li acompanyen amb sensibilitat, recrearan alguns dels seus temes.

Les seues cançons transportaran els espectadors a un espai d’amor i llibertat, un espai de resistència davant la injustícia, la violència i l’horror, un espai que reivindica l’Humanisme enfront de la barbàrie del segle XXI.

El seu activisme i compromís han fet del cantant una llegenda viva i un referent per a generacions, el qual ha dedicat la major part de la seua trajectòria artística a posar música a la poesia espanyola i hispanoamericana, clàssica i contemporània.

Així, en ‘Serenates’ musicalitzarà versos de poetes com ara Gabriel Celaya, César Vallejo, Rubén Darío, Cernuda, Bécquer, Pavese, Espriu, Xavier Lete, Quevedo, Jorge Manrique, Goytisolo, Blas de Otero, Gil de Biedma, Espronceda, Machado, León Felipe, Arcipreste de Hita, Neruda, Altolaguirre, Lorca, Miguel Hernández, Pedro Salinas o San Juan de la Cruz; i de les poetesses Alfonsina Storni, Fanny Rubio i Gloria Fuertes.

La veu de Paco Ibáñez i les seues cançons van acompanyar a una generació reivindicativa que les va convertir en himnes i que a través del temps continuen sonant cada vegada que sorgeix un clam per la llibertat.

És per això que el músic valencià simbolitza a milers i milers de vides, les de totes les generacions que han lluitat, les que continuen lluitant i que ho han sacrificat tot per les seues idees, retent-les homenatge amb les seues cançons.

En definitiva, Paco Ibáñez continua sent un far per a orientar-se en aquests temps de desconcert; és la raó i és la poesia en aquests temps de bogeria i d’oblit de la bellesa de les paraules.

Serenates 2019

Al llarg del seu recorregut, ‘Serenates’, organitzat per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, ha tingut un èxit rotund i cada vegada més col·laboracions. En aquesta edició participen l’Ajuntament de València, la Diputació de València, el Palau de la Música de València, l’EASD (Escola d’Art i Superior de Disseny), la Fundació Banc Sabadell i la Fundació Bancaixa.

Enguany, celebra el seu 32é aniversari amb 14 concerts, del 24 de juny al 7 de juliol. Fins al pròxim dia 4, les actuacions tindran lloc al Claustre de La Nau, i les entrades, a un preu simbòlic de tres euros, es poden adquirir en la pàgina web http://www.latenda.es/entrades.

Després de l’actuació de Paco Ibáñez, dissabte 29 de juny, el quintet de metall Spanish Brass interpretarà el concert ‘XXX’, amb motiu del seu 30é aniversari.

Diumenge 30 de juny, arriba el torn de l’Orfeó Universitari de València, que presenta una producció pròpia per al festival ‘Serenates’, l’espectacle ‘African Passion by JS Bach’, que fusiona la música de Bach amb música africana, jazz, rap, imatge, etcètera. Un espectacle que connecta el cant coral amb la realitat que l’envolta.

Dilluns 1 de juliol, el pianista valencià Antonio Galera presenta en aquest concert el repertori del seu primer CD, ‘Prélude’, que reuneix, entre altres peces, els preludis per a piano més destacats de la història d’aquest instrument: des de J. S. Bach fins a H. Dutilleux.

Dimarts 2 de juliol, l’Orquestra de València presentarà una selecció d’obres jazzístiques per a orquestra simfònica dels autors A. Copland, G. Gershwin i A. Sandoval, com a part del XXIII Festival de Jazz del Palau de la Música de València. Els beneficis obtinguts pel concert seran donats a l’ONG Galgos 112.

Dimecres 3 de juliol, Tenores di Neoneli, un dels màxims exponents de les antigues tradicions musicals de la gran illa mediterrània italiana de Sardenya, oferirà un concert dedicat a Gramsci. Aquest concert és part del festival Polirítmia, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura.

Les actuacions al Claustre conclouran dijous 4 de juliol amb la Coral Allegro ONCE València, una formació pionera en l’àmbit de l’educació musical per a persones amb diversitat funcional, que presentaran el seu espectacle ‘Allegrock’, que reuneix arranjaments de temes rockers de Miguel Ríos, U2, Cold Play, Bon Jovi, etcètera.

Les actuacions dels dies 5, 6 i 7 de juliol tindran lloc a l’aire lliure, a la plaça del Patriarca, i s’inscriuen en la Gran Fira de València i el festival Polirítmia. Durant aquests tres dies actuaran Eliseo Parra i Las Piojas en Costura (dia 5), Pep Botifarra i Ahmed Tiuzani (dia 6) i Sis veus, una formació integrada exclusivament per dones, totes elles valencianes, procedents de diferents camps de la música, però especialment de la música tradicional valenciana.