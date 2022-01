Print This Post

Guardonat amb diversos premis per les seues novel·les i relats en valencià, Paco Tarazona presenta a Madrid i València “En busca del Papo”

Una hilarant i aguda novel·la sobre dos geriatres reconvertits en trolls justiciers de la cultura que acaben per viure una aventura a Xile.



Paco Tarazona presenta la seua primera novel·la en castellà titulada “En busca del Papo” d’haver publicat nombrosos treballs literaris en format de novel·la i relats en valencià amb els quals ha aconseguit diferents premis.



“A la recerca del Papo” és una narració protagonitzada per dos geriatres molt amics que, mentre realitzen la seua especialitat, es transmutan en trolls que intervenen en blogs on, sempre des d’un punt de vista molt humorístic, aposten per pujar el nivell intel·lectual i literari dels seus autors.



“Vaig descobrir en aquell moment la possibilitat, constatada, de participar en aqueixos espais

virtuals amb un esperit que combrega, amb absoluta perfecció, amb la figura jurídica del animus iocandi, també coneguda en un registre més col·loquial com a ganes de donar per sac. Pot donar la sensació que aquesta comesa és senzilla. Qui pense així, està equivocat,” observa el protagonista en un moment de la narració.

En les seues incursions digitals, els protagonistes trobaran els escrits signats pel Pape que capten la seua atenció, interés que condueix a una aventura insòlita recorrent la geografia xilena amb el que el lector coneixerà el país, les seues gents, els seus costums i la petjada de la dictadura que ha impactat en les gents que també apareixen en la novel·la.



“A la recerca del Papo” proposa una narració divertida, cuidada, sense baixar el nivell d’exigència intel·lectual que busquen els seus protagonistes. Un còctel d’ironia, aventures i gaudi literari i un viatge entre el real i el virtual.