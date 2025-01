Pactem Nord col·laborarà amb personal tècnic per a recuperar l’ocupació en l´Horta Sud 

L’impacte de la DANA a l’Horta Sud ha donat lloc a una iniciativa de solidaritat de l’Horta Nord, amb el Consorci Pactem Nord oferint col·laboració per a la recuperació de l’ocupació a través de programes formatius i tècnics.

Aquest acord històric s’ha formalitzat aquest dilluns, 27 de gener, a la Mancomunitat de l’Horta Sud. El president José F. Cabanes i l’equip del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud han rebut al president de Pactem Nord i alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i al gerent del consorci, José Antonio Navarro.

Al desembre de 2024, Pactem Nord va acordar ajudar l’Horta Sud després dels danys causats per la DANA, que va afectar empreses i comerços.

Després d’aquest encontre, s’ha formalitzat l’acord de col·laboració permanent que inclou la creació d’una taula de treball sobre ocupació, l’oferta de formació per a desocupats, i el suport tècnic per ajudar a la recuperació econòmica i l’emprenedoria. Miguel Chavarría i José F. Cabanes han destacat la importància de coordinar esforços en aquesta crisi.

D’altra banda, després de la reunió amb Pactem Nord, el Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud ha presentat el pla “Reconstruïm l’Horta Sud” per recuperar l’ocupació i evitar tancaments d’empreses després de la DANA. Es va destacar la feina de la Fundació Horta Sud i es van proposar mesures com la col·laboració amb el Comissionat per a la Reconstrucció, la formació en oficis tradicionals i la creació de pràctiques per a estudiants d’FP a les empreses.