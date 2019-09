Paella Official School celebrarà el World Paella Day amb el xef d’Obama en el marc de Ftalks’19

Connect on Linked in

Els pròxims dies 19 i 20 de setembre, quinze ponents internacionals de l’àmbit de l’alimentació -entre els quals es troba Sam Kass, l’antic xef de la família Obama- es donaran cita a València per a parlar sobre els reptes d’aquesta indústria de cara al futur. L’esdeveniment Ftalks’19, organitzat pel grup d’innovació KM Zero i per Cambra de València, celebrarà la seua clausura en Paella Official School, la nova escola de l’autèntica paella valenciana que recentment va obrir les seues portes en l’Albufera.

Aprofitant el Dia Mundial de la Paella (World Paella Day), que enguany celebra la seua segona edició, els ponents i organitzadors es donaran cita el divendres 20 en Paella Official School per a, de la mà del xef David Montero -conegut com Arrisse Paella-, descobrir els secrets d’aquesta recepta tradicional i degustar un arròs creatiu. A més, Montero li farà lliurament al xef Kass del seu llibre ‘Paella lovers’, on es detalla la recepta de l’autèntica paella valenciana.



En l’esdeveniment Ftalks’19 s’espera la participació d’uns 500 assistents per a debatre sobre les tendències, les oportunitats i els reptes de la indústria alimentària a través de xarrades, taules redones, presentacions de projectes i networking. Aquesta trobada tindrà lloc a l’auditori Paco Pons de la Marina Real de València, i una vegada finalitzat es desplaçarà fins a Paella Official School, en un marc inigualable com la Alfubera, per a celebrar la clausura.



«En nom de Paella Official School volem transmetre als organitzadors de Ftalks’19 nostre més sincer agraïment per haver apostat pel nostre projecte per a tancar un esdeveniment de tal envergadura com aquest i fer-lo, a més, en un dia tan significatiu per a nosaltres com és el World Paella Day», ha apuntat el xef David Montero, fundador del negoci.



En el marc de Ftalks’19 es presentarà l’informe ‘Foodturistic’, que recull iniciatives pioneres en el sector de l’alimentació, així com projectes i casos d’èxit que poden donar algunes claus sobre la direcció en la qual ha de caminar aquesta indústria en un futur.



Durant aquests dos dies, València es convertirà en la capital mundial de l’alimentació. Una oportunitat única per a impulsar la transformació d’un àmbit que està en continu canvi i per a posar en evidència que la revolució alimentària és ja una realitat.