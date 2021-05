Paiporta adjudica el nou contracte de tractament de residus amb un estalvi del 10% respecte l’actual

L’oferta guanyadora, de Tetma SA, guanya el concurs davant d’altres cinc empreses candidates. El nou contracte duplica la capacitat dels contenidors, millora la freqüència de recollida i introduirà el contenidor marró o fracció orgànica

L’Ajuntament de Paiporta ha adjudicat en el ple d’abril, celebrat aquest dijous, el nou contracte de tractaments de residus sòlids urbans. L’empresa guanyadora del concurs públic, al qual han concorregut altres cinc mercantils més, ha sigut Tetma SA. El preu d’adjudicació ha sigut finalment de 678.071,82 euros (IVA inclòs), que l’Ajuntament abonarà anualment a aquesta empresa per un tractament que té com a principals reptes a curt termini millorar la capacitat de recollida i introduir la fracció orgànica, una fita que serà obligatòria a partir de 2024.

Fruit del concurs obert i públic i de la competència entre les sis empreses candidates, la quantitat final per la qual s’ha adjudicat el contracte ha resultat un 10% més barata respecte del preu de licitació, que s’havia establert en 754.943,64 euros (IVA inclòs). El contracte és el de major quantia de quants adjudica l’Ajuntament i estarà en vigor durant els pròxims 10 anys.

L’adjudicació al ple ha comptat amb els vots favorables de Compromís i PSPV-PSOE, grups que conformen l’equip de govern, i també de Ciudadanos. El PP s’ha abstingut. La votació favorable posa punt i final a mesos de treball del departament de Medi Ambient, en un procediment que s’ha vist afectat per la pandèmia.

Per al regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, l’adjudicació del contracte «compleix l’objectiu fonamental del govern de millorar el servei, afavorir el reciclatge i la sostenibilitat i estalviar diners a la ciutadania amb un servei complet i adaptat als temps actuals», ja que l’anterior contracte estava en vigor més de 20 anys a causa d’una pròrroga aprovada pel govern anterior del PP l’any 2009.

Durant la sessió plenària, l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, també ha expressat la seua felicitació a la tècnica de Medi Ambient, així com al regidor, Pep Val, que han portat a terme un «treball exquisit des del punt de vista tècnic» que permetrà «obtindre millores en el servei, que era l’objectiu de l’àrea a l’inici del procediment». Martín també ha subratllat l’estalvi que suposa l’adjudicació respecte del contracte anterior, que supera els 76.000 euros anuals.

Entre les millores que contemplava el plec i que la nova adjudicatària s’ha compromés a complir hi haurà el doble de capacitat de recollida, en passar-se de 539 contenidors de 1.000 litres i una capacitat total de 539.000 litres, a 650 contenidors i 1.030.000 litres de capacitat. També es doblarà el volum global dels contenidors de reciclatge.

Els contenidors, que es renovaran quasi en la seua totalitat, seran més accessibles per a la gent major i amb diversitat funcional, i tindran càrrega lateral, per a facilitar-ne la recollida. A més, els que es troben soterrats entren en el manteniment, cosa que amb el contracte anterior no succeïa. Així mateix, hi haurà un camió més destinat a la recollida diària, el que permetrà l’increment de la freqüència de recollida.