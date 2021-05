Paiporta aferma el suport al teixit associatiu amb la renovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Horta Sud

Connect on Linked in

El conveni perllonga per cinqué any consecutiu la relació de col·laboració entre el municipi i la Fundació

L’Ajuntament de Paiporta ha renovat recentment la seua col·laboració amb la Fundació Horta Sud. L’alcaldessa, Isabel Martín, i la regidora de Participació, Esther Torrijos, signaven recentment el conveni de col·laboració en presència de la presidenta de la Fundació, Imma López, i el seu coordinador, Julio Huertas.

El conveni perllonga per cinqué any consecutiu la relació entre Ajuntament i Fundació. L’acord estableix una relació de suport i ajuda mútua per tal de fomentar i enfortir el teixit associatiu paiportí, així com la participació ciutadana, a través de la societat civil organitzada a Paiporta.

Gràcies a aquest conveni, al llarg de l’any es programen accions formatives i d’assessoria individualitzada a les associacions, que ajuden les entitats locals a millorar la seua gestió i la seua representativitat. Així mateix, també es reconeix el paper que juguen les associacions en el dia a dia de la ciutadania de Paiporta a través de la gala i homenatge que se les fa amb “Somos Súper”.

Una altra de les darreres iniciatives que han sorgit des de la Regidoria de Participació, gràcies a l’ajuda i col·laboració de la Fundació Horta Sud, és l’elaboració i publicació del nou Reglament de Participació Ciutadana. Aquest document potencia el diàleg entre la ciutadania, les associacions i les estructures administratives municipals i fomenta la vida associativa en el municipi, mitjançant l’establiment de noves vies de participació que garanteixen el desenvolupament de la democràcia participativa i l’eficàcia de l’acció pública.

A més, en l’actualitat la Regidoria de Participació Ciutadana realitza una sèrie d’enquestes, amb Fundació, com a part de l’estudi per conéixer l’estat socioeconòmic del teixit associatiu paiportí. L’estudi sorgeix amb la finalitat de realitzar un diagnòstic en detall de la realitat econòmica i social de les associacions, després de mesos patint les conseqüències de la pandèmia sanitària, que permeta a l’àrea convocar les ajudes i subvencions més adequades per a atendre les seues necessitats.

Des de la Regidoria de Participació es treballa per gestionar la vida associativa de Paiporta i fomentar el seu creixement. De fet, el seu paper i el treball diari que realitzen pel bé comú de la societat paiportina ha sigut reconegut recentment per la corporació municipal amb la declaració de les associacions com a servei comunitari essencial, fomentant valors com ara la solidaritat o la convivència i actuant d’agents transformadors de la societat.