Paiporta aposta per l’energia renovable i l’autosuficiència en tres edificis municipals i dos escoles

El ple aprova una inversió de 95.000 euros per a instal·lar energia solar fotovoltaica a l’Ajuntament, el Centre Cultural, L’Auditori i els CEIPs Ausiàs March i Lluís Vives

L’Ajuntament de Paiporta instal·larà plaques solars fotovoltaiques a tres edificis municipals i dos escoles. Amb l’objectiu d’aconseguir l’autoconsum, baixar la factura de la llum i reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera derivades de l’activitat municipal, el consistori destinarà 95.000 euros procedents de les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) a instal·lar aquesta tecnologia a la casa consistorial, el Centre Cultural,

L’Auditori Municipal i els CEIPs Ausiàs March i Lluís Vives.

La moció per a fer possible aquesta inversió s’ha presentat des de la Regidoria d’Hisenda en el ple ordinari celebrat aquest dijous, i ha eixit endavant amb el vot favorable de tots els partits amb representació en la corporació municipal.



“La bona situació dels comptes municipals ens ha permés ampliar les IFS de 2018, i apostar d’una manera decidida per la sostenibilitat amb una actuació que ens estalviarà cada any milers d’euros en la factura de la llum i que, sobre tot, reduirà les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera i ens ajudarà a combatre el canvi climàtic”, ha explicat l’alcaldessa i regidora d’Hisenda, Isabel Martín.



Les administracions “hem de ser exemplars en aquest sentit, hem de donar exemple i contribuir de manera efectiva a promoure un canvi de model energètic que reduïsca la petjada energètica de la nostra activitat diària”, ha afegit Martín. “Amb aquesta i altres mesures”, com ha sigut la recent adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la flota de l’empresa pública ESPAI i la brigada d’obres, la construcció de més de 2 quilòmetres de carrils bici que completen la xarxa interna del nucli urbà i ens connecten amb els pobles veïns i el futur anell verd metropolità, o les reurbanitzacions de carrers per a eixamplar voreres i promoure la mobilitat a peu, “mostrem el nostre compromís en l’aposta per la sostenibilitat”, ha conclòs l’alcaldessa.



Reformes a l’Ajuntament

Dins de la mateixa modificació de crèdit que permetrà aquesta conversió energètica d’edificis municipals, el ple va aprovar també altra inversió, d’uns 150.000 euros, que es destinaran a rehabilitar la casa consistorial amb la reforma de la quarta i la cinquena planta, actualment en desús o infrautilitzades.



“Des de 2015, hem incrementat els serveis que presta l’Ajuntament, especialment en departaments fonamentals en les nostres polítiques, com és el de Benestar Social. Necessitem més espai per a prestar els serveis de qualitat que mereix la ciutadania, i per això condicionarem dos plantes més per a ubicar a la plantilla”, ha explicat l’alcaldessa i responsable d’Hisenda, Isabel Martín.



Les obres permetran obrir desenes de despatxos on abans s’ubicava un auditori, i on l’anterior govern havia deixat l’arxiu municipal sense cap tipus d’ordre, garantia de seguretat o criteri arxivístic o de consulta de documentació. L’actual govern va habilitar un edifici municipal annex a l’Ajuntament com a arxiu, i ara crearà nous despatxos i dependències en la quarta i la cinquena planta, que milloraran notablement el confort de treballadores i treballadors, i també l’atenció a la ciutadania de les diferents àrees.