Paiporta aposta per unes falles saludables, no sexistes i amb respecte

Benestar Social i les comissions falleres s’uneixen en la difusió d’un decàleg elaborat per la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) i Igualtat

La Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut ha unit les seues forces a les de les comissions falleres per a difondre un decàleg que recull les claus d’unes celebracions en pau. Així, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) i l’àrea d’Igualtat han redactat i dissenyat el catàleg amb frases que recorden la legislació referent a la dispensació de begudes alcohòliques i la prohibició de venda a menors, el consum de tabac en recintes tancats, el respecte als horaris dictaminats pel ban faller, la necessitat de dispensar alcohol de manera responsable i altra informació de servei, com els números d’emergències en cas que sorgisca alguna problemàtica.



També són fonamentals en aquest decàleg els consells i recordatoris de cara a evitar agressions masclistes i sexistes. Així, hi ha una crida a donar la veu d’avís en cas de presenciar qualsevol tipus d’agressió masclista, i de la realitat que les dones poden dir ‘no’ en qualsevol moment davant qualsevol tipus de proposició, així com per a previndre l’assetjament i que els homes sàpiguen diferenciar entre lligar i assetjar.



El decàleg s’emmarca dins de l’acció global de la Regidoria de Benestar Social i la d’Igualtat anomenada ‘Fes Festa saludable, amb respecte i no sexista’, encetada en les festes del passat mes d’agost.



A més, per a les comissions falleres també s’ha fet entrega d’un suro per a penjar a les seues seus amb informació rellevant sobre aquests mateixos objectius, com són els telèfons d’atenció a víctimes de qualsevol tipus d’abús, i consells per a aconseguir unes festes saludables i lliures de violència.