Paiporta aprova el canvi d’ús de Vil·la Amparo per a que puga acollir un centre de dia públic

El ple de Paiporta va aprovar per unanimitat el canvi d’ús de Vil·la Amparo, l’històric edifici de propietat municipal situat a la carretera de València, per a que puga acollir un centre de dia públic per a persones majors dependents. La proposta, elevada al ple per l’equip de govern, era un tràmit necessari i va comptar amb el suport de tots els grups polítics amb representació en la corporació.



“La necessitat d’un centre de dia a Paiporta és una evidència”, va explicar el regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut, Rafa Gadea, qui va aportar dades demogràfiques concretes que sustenten la idoneïtat d’aquest ús: segons el padró municipal, hi ha unes 3.700 persones majors de 65 anys a Paiporta, de les quals, segons els càlculs de l’àrea, un 30% tenen algun grau de dependència. A Benestar Social, a més, han arribat un centenar de sol·licituds de grans dependents.



“Aquest govern -va continuar Gadea- aposta per les persones i per les famílies, i la dependència és un fenomen que s’està incrementant i que continuarà incrementant-se en el futur perquè, afortunadament, l’esperança de vida és alta i seguirà en augment”.



Gadea va incidir en “l’oportunitat” que es presenta amb Vil·la Amparo, ja que Paiporta compta amb “un edifici emblemàtic de propietat pública, el finançament necessari per la rehabilitació, i la predisposició expressada per la direcció general d’Infraestructures de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de fer-se càrrec de la creació, el finançament i la posterior gestió del centre”. En aquest sentit, “el canvi d’ús és un pas important”, va concloure Gadea.

En dos setmanes, l’Ajuntament de Paiporta adjudicarà la redacció del projecte de reforma i reconversió a centre de dia de Vil·la Amparo. Posteriorment es redactarà el projecte per a, més endavant, licitar i adjudicar l’execució de l’obra.



L’edifici, construït l’any 1918, és l’antiga residència de la família Olcina, dedicada al comerç de productes agrícoles, i tant la casa com els horts que l’envoltaven foren adquirits per l’Ajuntament de Paiporta, que va convertir l’entorn en una gran zona verda i d’expansió urbanística. La vivenda té una superfície d’uns 700 metres quadrats repartits en dos plantes i ja compta amb una primera rehabilitació portada a terme anys enrere.