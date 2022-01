Paiporta aprova el seu primer Pla d’Igualtat Municipal

El document, elaborat per la Regidoria d’Igualtat, ha comptat amb el suport de tots els grups polítics i tindrà una vigència de quatre anys. L’objectiu és avançar cap a la igualtat real, promoure la diversitat i acabar amb la discriminació i la violència de gènere

L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Igualtat, el primer Pla d’Igualtat Municipal. El document ha estat elaborat al llarg dels últims anys en un procés pilotat per l’Àrea que ha comptat amb la participació i les aportacions de personal municipal, agents socials paiportins i grups polítics del govern i l’oposició. Aquests grups li varen donar el vot favorable de manera unànime en el ple de desembre.



L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, ha afirmat que «portem anys treballant per la igualtat real entre dones i hòmens i ara ho recollim amb aquest Pla, que ajudarà no sols les dones víctimes de violència masclista, sinó a totes les dones del nostre poble». D’aquesta manera, ha afegit, «també millorarà la qualitat de vida de totes i tots i podrem avançar cap a una societat més justa».



Per la seua banda, la regidora d’Igualtat de Paiporta, Esther Coronado, ha explicat que «la promoció de la igualtat entre dones i hòmens és un eix vertebral de les polítiques d’Igualtat d’aquest Ajuntament, i el Pla serà l’eina principal de les polítiques d’igualtat a la nostra ciutat, un dels recursos més importants i que ha de marcar el full de ruta del camí que hem iniciat».



Coronado ha afegit que, amb el document, el govern de Paiporta es ratifica «en el seu compromís per eliminar totes les formes de desigualtat i aconseguir una societat igualitària», i «constitueix un punt de partida i un marc de referència per al nostre municipi a l’hora de decidir i definir el desenvolupament d’actuacions municipals de gènere i per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes».



10 eixos i 84 accions concretes

El Pla Municipal d’Igualtat naix com un pas més endavant després de la creació de la pròpia Regidoria d’Igualtat, l’any 2015. La seua vigència serà de quatre anys i l’àmbit d’aplicació és el de tot el municipi, de manera que les seues mesures condicionaran de manera transversal totes les polítiques que propose el propi Ajuntament en tots els seus àmbits d’actuació.



El document, que es pot consultar al web municipal, realitza en la primera part un diagnòstic i, ja en la segona, contempla 84 accions concretes agrupades en 10 eixos: Incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’administració municipal; participació ciutadana i inclusió social; coeducació, conciliació, cultura i esport; ordenació urbana; comunicació inclusiva i respectuosa; ocupació; transversalitat; sensibilització ciutadana en igualtat de gènere i diversitat sexual; salut integral i educació sexual, i prevenció i atenció integral davant la violència de gènere.

Per a la regidora d’Igualtat, Esther Coronado, «cal desenvolupar mesures d’acció positives que possibiliten l’eliminació de determinades situacions de desigualtat o vulnerabilitat., i això ens ha portat a fer un treball transversal de perspectiva de gènere a tots els àmbits i polítiques municipals que ens ha permés obtenir un coneixement de la societat paiportina sobre la qual treballarem».

Treball intens amb la infància i la joventut

Al llarg de les 84 accions proposades pel pla, hi ha de molt diverses: Des d’adaptar els sistemes informàtics per a la recollida de dades segregades per sexe en totes les àrees i departaments a potenciar el Consell de la Dona, passant per la promoció de la igualtat dins de les associacions locals, el foment de la participació d’associacions en activitats amb perspectiva de gènere a potenciar aquestes pròpies activitats.

L’oferta de tallers per a xiquetes, xiquets i adolescents serà altra de les accions destacades que es portaran a terme al llarg dels pròxims quatre anys, per a desmitificar l’amor romàntic, però també per a oferir ferramentes educatives al professorat, assessorament acadèmic i laboral sense biaixos de gènere o activitats de foment de la igualtat per a alumnat de Primària.

«Les escoles i instituts són peces fonamentals en aquest Pla», ha afegit la regidora, Esther Coronado, que ha subratllat com «cal transmetre valors igualitaris com l’equitat, l’empatia i el rebuig de la violència» en l’àmbit de l’educació per a «erradicar totes les formes de desigualtat», ha conclòs.