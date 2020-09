Paiporta aprova per unanimitat la proposta de Compromís per a reclamar al govern central poder fer ús del seu romanent i superàvit

Tots els grups polítics voten a favor de la moció de Compromís per a demanar al Govern de Pedro Sánchez suprimir la Llei Montoro i participar en els fons europeus de reconstrucció



L’Ajuntament de Paiporta reclama al Govern Espanyol que permeta als municipis disposar dels superàvits de 2019 i els que es generaran en 2020 i els romanents acumulats per poder fer front a les despeses derivades de les mesures de reactivació socioeconòmica o d’emergència que calen dur-se endavant. La mesura, proposada per Compromís, ha sigut aprobada amb els vots favorables de tots els grups municipals.



“Necessitem disposar del 100% dels romanents. Cal recordar que L’ajuntament de Paiporta compta amb 8,7 milions de romanent de tresoreria i exigim poder fer ús d’ells per poder fer front a la crisi del coronavirus”, apunta Pep Val, portaveu del grup Compromís al municipi. Gràcies a l’acord impulsat per Compromís, el municipi exigeix al Govern espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i derogar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària (coneguda com a Llei Montoro), a més de garantir el repartiment d’un fons municipal no reemborsable COVID de 16.000 milions d’euros equitativament entre els municipis i sense condicionants, en especial aquells que no disposen de romanents.



Isabel Martín, alcaldessa de Paiporta, assenyala que en aquestes setmanes “assistim a un augment de la incertesa generada per la nova escalada de casos. Per fer-hi front, els ajuntaments hem d’estar preparats per a tornar a aplicar mesures urgents en matèria social i econòmica, que exigeixen una major despesa en l’àmbit municipal”.



Amb aquesta mesura que compta amb el suport de PSOE, PP i Ciudadanos, l’Ajuntament de Paiporta insta al Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat a legislar per tal de garantir la suficiència financera i autonomia pressupostària dels municipis. Haurà d’anar acompanyada d’avaluacions d’impacte competencial i econòmic dels ens locals i mesures compensatòries, si fora el cas. Els municipis no tan sols han de poder, sinó que han d’augmentar la despesa per fer front a la crisi generada per la COVID en el teixit productiu.



A més, el govern local demanarà al govern de l’estat perquè quantifique les despeses per serveis impropis produïdes i les noves regulacions durant la pandèmia, per tal de compensar als municipis.